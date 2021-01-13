‘Uygulamaların sizi unutması mümkün değil’

Kişisel verilerin kullanımı noktasında kullanıcılara onay dayatmasında bulunan WhatsApp, bu kararından sonra büyük tepki çekerken kullanıcılar da farklı uygulamalara yöneldi. Ancak WhatsApp da dahil çok sayıda uygulama kişisel verilerin kullanımı noktasında yüzde 100 şeffaf değil. Üstelik bu verilerin nerede, ne kadar ve ne şekilde tutulup kullanıldığı ise belli değil.

MAİL ATMA SEÇENEĞİ

Uzmanlara göre kullanıcılar bir uygulamayı kullanmayı bıraktıktan sonra yasal olarak verilerinin silinmesini bu uygulamaların sahibi olan şirketlerden isteyebilir. Bunun en basit yolu eğer uygulamalar kendi bünyelerinde böyle bir seçenek sunmuyorsa şirkete e-mail atmak. Atılan e-mailde uygulamanın sizin hangi verilerinize ne kadar erişim sağladığını, bu verileri ne şekilde kullandığını ve ne kadar sakladığını sorabilir ve imhasını isteyebilirsiniz.

YENİ FOTOĞRAF VAR MI?

Peki sizin unutulma hakkınızı kullanmanız bu verilerin gerçekten silinmesi anlamına geliyor mu? Hepimiz gün içerisinde bankacılık, eğitim, mesajlaşma, hava durumu, harita, sağlık ve spor gibi farklı uygulamaları kullanıyoruz. Hatta bu uygulamaların bazıları birbirine entegre çalışıyor. Çoğunluğu sizin konumunuza, rehberinize, galerinize ve sesinize erişim sağlıyor. Bunları siz, telefonu kullanmasanız bile arka planda gerçekleştirmeye devam ediyor. Düzenli aralıklarla galerinizi kontrol edip yeni fotoğraf çekip çekmediğinizi bile yokluyor.

BİR BÜTÜNÜN PARÇASI

Bilişim uzmanı hukukçulara göre uygulamalar faaliyetleri esnasında en az veriyi kullanarak çalışmak zorunda ancak çoğu uygulama bu ölçüyü aşıyor. Siz unutulmak isteseniz bile sizin verileriniz yıllardır başka verilerle birleştirilip işlendiği için tam olarak unutulmanız asla mümkün değil. Oluşan büyük veri yığını artık milyonlarca kişinin verisinden daha büyük veriler üretmeye devam ediyor. Uygulamalar basit bir cevapla “Evet sizin verilerinizi sildik” dese de aslında sadece sizin hesabınızı silmiş oluyor. Verileriniz kullanılmaya devam ediliyor.

İLK ADIM 2 MİLYONLUK CEZA

WhatsApp’a 8 şubat tarihine kadar süre tanıyan KVKK, şirketin geri adım atmaması halinde yaptırımları devreye sokacak. Edinilen bilgilere göre, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilk etapta şirkete idari para cezası kesilecek. Kurul, Kanun’un 18. maddesi uyarınca şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek. Kurul’un ikinci adım olarak ise sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı yazarak, uygulamanın engellenmesini talep edebileceği öğrenildi.