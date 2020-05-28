UVC teknolojisine 2 milyon TL yatırım

Zorlu Center, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL’yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC (Ultraviyole) uygulamasını devreye alıyor. Uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Zorlu Center’ın kullanmaya başladığı ileri teknolojiler ile ilgili açıklamalarda bulunan Zorlu Gayrimenkul Müdürü Didem Aydın, normalleşme süreciyle birlikte, Zorlu Center’ın tüm alanlarında birçok yeni önlem aldıklarını dile getirerek; ”Açık alanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde; 10.000 m2’lik meydan ve 12.000 m2’lik açık hava park alanıyla misafirlerimize oldukça geniş bir alanda temiz hava imkânı sunuyoruz. Bununla birlikte kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde yüz taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmaktır” açıklamasında bulundu.