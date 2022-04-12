Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

Haberin Devamı

Ankara'daki bir market müşterileri için ücretsiz servis tahsis etti. Müşterileri, alışveriş yapmak için gelişte 'şartsız' getiren servisler, marketten eve dönüşte ise araca binenlerden 50 lira ve üzeri alışveriş yapıldığına dair fiş istedi.

Herkesin tepkisini çeken olay ise önceki gün yaşandı. Araca marketten alışveriş yapıp binen yaşlı bir kadının fişini kontrol eden servis şoförü 'Sen 50 liranın altında alışveriş yapmışsın' diyerek, yaşlı kadını zorla araçtan indirdi.

Olay anının diğer yolcular tarafından cep telefonu ile belgelenip sosyal medyada paylaşılması üzerine ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi de olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Tepki çeken olay sonrası gözler ilgili mevzuata çevrildi.

Tüketici Konfederasyonu (Tükonfed) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, firmaların hizmet şartlarını belirlemelerin doğal olduğunu hatırlattı ancak bilgilendirme şartı ve müşteri memnuniyetine dikkat çekti. Güllü "Tüketicinin bilgilendirme hakkı kapsamında hizmetin başlangıcında bunların belirtilmesi gerekmektedir" dedi.

Haberin Devamı





"ETİK VE AHLAKİ OLMAYAN BİR UYGULAMA"

Güllü, "Yaşlı bir kadının yeterli alışveriş yapmadığı gerekçesiyle servisten indirilmesi her şeyden önce müşteri memnuniyetine aykırı, etik ve ahlaki olmayan uygulamadır. Yaşlı bir kadının zorla servisten indirilmesi vicdanları yaralamıştır" yorumunda bulundu.

AYIPLI HİZMET OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

6502 sayılı Tüketici Kanunun 13 maddesine dikkat çeken Güllü, "Servise biniş yerinde tüketicinin görebileceği şekilde uyarı levhasının konularak bilgilendirilmesi şarttır. Tüketici servise binerken herhangi bir uyarı levhasının olmaması, herhangi bir kontrol yapılmamış olması halinde tüketicinin bilgilendirilme yapılmadığını ve dolayısıyla ayıplı bir hizmet olduğunu gösterir" dedi.

Gözden Kaçmasın Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı Haberi görüntüle

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT HAKKI DOĞABİLİR"

Güllü şu tespitlerde bulundu: "Toplum içinde rencide edilen tüketicimizin manevi tazminat hakkı varsa şartları oluşmuşsa maddi tazminat hakları doğar. Firma sahiplerinin insani ve etik değerleri ön plana alarak ilgili servisçi hakkında gerekli işlemi yapması ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz."

Haberin Devamı

"HUKUKEN DEĞİL AHLAKEN TARTIŞMAK LAZIM"

Avukat Fırat Epözdemir de olayın hukuki zeminden çok ahlaki olarak tartışılması gerektiğini düşünenlerden.

"Bir kere marketlerin servis yapma zorunlulukları yok. Elbette kendileri karar verir ve birtakım koşullar getirirse hukuken bunun önünde bir engel de oluşmaz" diyen Epözdemir şunları söyledi:

-- Zaten bu olayı hukuken tartışmak yerine ahlaken tartışmak gerekiyor. İşin hukuki boyutu burada çok önemli değil. Hukuken marketler servis koymayabilir, servis koyarlarsa da buna belirli kriterler getirebilirler.

-- 80 yaşındaki bir kadın araçtan indiriliyor. Ki burada yaş ya da cinsiyet de önemli değil. Müşteriyi yarı yolda indirmeyi hukuken değil ahlaken mahkûm etmek gerekiyor. Hukuken de kişilik haklarına saldırı şeklinde tanımlanabilir. Bu yönüyle de tazminata konu olabilir.

Haberin Devamı

"VİCDANLARI SIZLATAN BİR OLAY"

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül de bu tür vakalara vicdani açıdan yaklaşılması gerektiğini söyledi:

"Burada amaç müşteriyi markete kazandırmak. Bunu bir promosyon olarak düşünün mesela bir alışveriş merkezi size bin lira üzerinde hediye çeki veriyor. Bu konuya böyle bakmak gerekiyor. Açıkçası market servislerinin bir yere bağlanacak ya da kamuya mal edebilecek yanı yok. Bir işletme koyduğu servisin kullanımı için kendi bünyesinde şartlar oluşturabilir. Ama Ankara'daki olaya baktığımızda durumun vicdanen sıkıntılı olduğunu görüyoruz."