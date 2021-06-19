Üsküdar’da büyük dönüşüm

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde, İstanbul Üsküdar’da vatandaşın taleplerini dinlemesi ve gerekli talimatları vermesi ile kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Yaklaşık 2 bin konutluk dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları devam ederken, bölgedeki diğer vatandaşlardan gelen taleple 5 bin konutluk yeni proje için düğmeye basıldı. Dün Üsküdar’da gerçekleşen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

“İlçemizde 2018 yılında Çamlıca Camisi’nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli alan ilan etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık; Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde toplam 1.876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl eylül ayında 504 konutumuzu ve 47 dükkânımızı, önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan 1.372 konut ve 95 dükkânımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdi de yeni bir şehircilik yatırımını, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanında Mehmet Akif ve Küplüce mahallerimizi de katarak yeni 5 bin konutluk tarihi bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz.”



Cumhurbaşkanının, geçtiğimiz hafta Üsküdarlı vatandaşlarla bir araya geldiğini, kentsel dönüşüme ilişkin talepleri, istekleri dinlediğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Biz de; hemen tüm ekibimizle, Üsküdar Belediyemizle birlikte harekete geçtik, çalışmalarımıza başladık.

EYLÜLDE TEMEL ATILACAK

Bu kapsamda, tıpkı Kirazlıtepe’de ve Ferah’ta olduğu gibi bugün de Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerindeki kardeşlerimizin de aynı haklara sahip olacağı projemizi 16 binanın yıkımıyla başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı verilecek. Projemizi hiçbir şekilde vatandaşı mağdur etmeyecek bir anlayışla yapacağız. Yıkımını yapacağımız bu alanın tamamını, sosyal donatı alanı olarak, yeşil alan olarak planladık. Burada yaşayan vatandaşlarımıza, yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm prensibimizle burada inşa edeceğimiz rezerv konutlarda hak sahibi olma imkânı tanıyacağız. Burada üreteceğimiz konutların temellerini iki ay sonra yani eylül ayında inşallah hep birlikte yine aynı coşkuyla, aynı heyecanla atacağız. Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle toplamda 7 bin konut ve iş yeri kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



2O MİLYAR TL YATIRIM

Son 20 yılda 45 milyon vatandaşı güvenli konutlara kavuşturduklarını, bununla birlikte ülke genelinde acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Bu konutların 300 bini ise İstanbul’da yer alıyor. Bakanlık olarak bugün İstanbul’da 126 bin konutu dönüştürüyoruz” dedi. İstanbul’a son 20 yılda 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptıklarını dile getiren Kurum şunları söyledi: “Şu anda sahada 20 milyarlık yatırımımızı yürütüyoruz. Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 15 bin sosyal konutun ve 500 iş yerinin inşaatları yükselirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan İstanbul’a 6 milyon metrekarelik alanda 40 millet bahçesi yapıyoruz. Yine Validebağ Korusu için bakanlığımız ve Üsküdar Belediyesi ile pazartesi günü itibarıyla çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım olacak.”







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