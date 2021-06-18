Üsküdar'da 5 bin konutun yerinde dönüşümü başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Üsküdar’da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi' kentsel dönüşüm programın katıldı. Törene Bakan Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

"VALİDEBAĞ KORUSU İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Dar gelirliler için 15 bin sosyal konut yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "500 iş yerinin inşaatları yükselirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan İstanbul’a 6 milyon metrekarelik alanda 40 millet bahçesi yapıyoruz. Yine Validebağ Korusu için bakanlığımız ve Üsküdar Belediyesi ile pazartesi günü itibariyle çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım olacak" dedi.

"ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 1,5 MİLYON KONUT VAR"

Bakan Kurum, "Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız; şu an, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu. Bu konutların 300 bini ise İstanbul’da yer alıyor. Acilen bu 300 bin konutu dönüştürmeliyiz. Bakanlık olarak bugün İstanbul’da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık" diye konuştu.

"EYLÜL AYINDA 504 KONUTUMUZU VE 47 DÜKKANIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"

Üsküdar’da yeni 5 bin konutluk proje hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "2018 yılında Çamlıca Camii’nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli alan ilan etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık; Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde toplam bin 876 konut, 142 dükkan yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl Eylül ayında 504 konutumuzu ve 47 dükkanımızı önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan bin 372 konut ve 95 dükkanımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.

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