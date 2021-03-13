Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacak.



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