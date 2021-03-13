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Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretimelemanı alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacak.
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