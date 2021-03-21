Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 07.06.2021 günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar-İstanbul adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.



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