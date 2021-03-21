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HaberlerEkonomi HaberleriÜsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

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Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 07.06.2021 günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar-İstanbul adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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