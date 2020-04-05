Koronavirüse ilişkin alınan önlemleri CNN Türk’te Hakan Çelik’e açıklayan Bakan Pakdemirli, koronavirüsten korunmak için iyi beslenilmesi gerektiğini ve gıda arzında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticilerimizle telekonferans ile görüşüyoruz. Gıda ürünleri ve gıda fiyatları sürekli olarak izleniyor. Hububat, bakliyat, et ve süt problemimiz yok. Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Altını özellikle çiziyorum Türkiye’nin gıda ile alakalı bir problemi yoktur ve olmayacaktır. Herkesi tarım ve gıdanın paydaşı olmaya devam ediyorum. Bu dönemde ürünü tarlada bırakmayacağız. Gerekirse biz alırız. Üreticiyi asla mağdur etmeyeceğiz. Her şey yapılacak” diye konuştu. Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede olduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler. Numarası 0501 174 0 174. Bu süreçte en önemli iki unsur biri sağlık biri de gıda. Bu süreçte bu zorlu görevi yapan çiftçilerimize ve sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz” dedi.