Ürünlerin yüzde 75’i yenilendi

İŞLEVSELLİK ÖN PLANDA

Etkinlikte tanıtılan modellerden tamamen yeni Express Van, yeni tasarımı ile olduğu kadar işlevselliği ile dikkat çekiyor. Pazardaki diğer modellerden farklı boyutları ile yüklemeyi kolaylaştırırken, geniş saklama alanı ve konforu ileriye taşıyan koltuklarıyla modern bir iç mekân sunması hedeflenmiş. Yeni Express Van, 4.39 m uzunluk, 1.91 m yüklenebilir taban alanı ve 716 mm genişliğinde sürgülü yan kapıya sahip. Benzinli versiyonu ile maksimum 780 kg ve dizel versiyonu ile ise 650 kg yük taşıma kapasitesi sunuyor. Aracın kokpitinde ise 48 litrelik kokpit saklama alanı bulunuyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Yeni Express Van’a Connect R&Go radyonun yanı sıra navigasyonlu ya da navigasyonsuz 8 inç dokunmaktik ekranla gelen Renault EASY LINK olmak üzere 3 farklı multimedya sistemiyle sahip olunabiliyor. Araç ayrıca akıllı telefon indüksiyonlu şarj cihazı, üç USB girişi ve biri bagaj bölmesinde olmak üzere dört adet 12V soket içeriyor. Araçta, sürüş güvenliğini ve sürücünün görüş kabiliyetini önemli ölçüde artıran bir dizi yeni sürüş desteği sunuluyor. Arka Görüş Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Römork Denge Sistemi, Hız Sabitleyici, Yokuş Kalkış Desteği, Yol Tutuş Desteği gibi yardımcılar, tamamen yeni Express Van ile gelen güvenlik sistemleri olarak öne çıkıyor. Model, Avrupa’da 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95 beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle buluşturacak. Markanın yenilenen Van ailesinde Kangoo Van modeli de benzer yeni teknolojiler ve özelliklerle dikkat çekiyor.

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