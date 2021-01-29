Ürünlere barkodlu ‘kimlik kartı’

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, Consumer Goods Forum Perakende Başkanlığı görevini yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, çalışmanın küresel işleyişine de katkı sağlayabilmek adına GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den ilk ve tek üye olarak katıldı. Tort aynı zamanda, GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyeliğini de üstleniyor.

KAPSAMLI BİLGİ

Migros’un GS1 Türkiye’nin öncülüğünde tedarikçileriyle birlikte destek verdiği projenin ilk aşamasında, her ürünün GS1 tarafından atanmış ve geçerli bir barkoda sahip olması amaçlanıyor. Ürünün barkod numarası, ölçü birimi, ölçü miktarı, ürün görseli, ürün kategorisi, hedef pazar, firma adı olmak üzere 7 temel bilgisinin tanımlandığı barkodlar, ürünlerin ‘kimlik kartı’ niteliği taşıyacak. İkinci aşamada, perakendeci ve e-ticaret pazaryerleri, satışlarındaki tüm ürünlerin barkodlarının geçerliliğini GS1 Barkod Doğrulama sisteminden kontrol edecek. Eş zamanlı olarak yürütülen GS1 Küresel Veri Modeli girişimi ile küresel ölçekte standart olarak kabul edilebilecek detaylı ürün bilgi ve özelliklerinin belirlenmesi üzerinde çalışılıyor. Küresel Veri Modeli sayesinde müşteriler mağazalardaki alışverişlerinde ürün barkodlarını telefonlarındaki uygulamaya okuttuklarında, paket üzerinde yer alan bilgilere ek olarak, kapsamlı birçok ürün bilgisine ulaşabilecek.



DOĞRULAMA SİSTEMİ

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Bu sistem sayesinde artık ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Böylece müşterilerimiz ürünlerde kimlik kontrolü yapabilecek. Sektöre yol gösterici olması adına, ilk adımı Migros olarak biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Tedarikçi firmalarımızı sisteme katılmaya davet ettik” dedi. Migros’un GS1 Türkiye iş birliğinde yürüttüğü girişime Bahçıvan, Colgate Palmolive, Eti, Hayat Kimya, Nestle, Numil, P&G, Yaşar Birleşik Pazarlama başta olmak üzere 19 üretici firmanın dahil olması ile 2.400’e yakın ürünün 7 temel ürün bilgisi GS1 Barkod Doğrulama sistemine kaydedildi. 2021 sonuna kadar Migros’ta satılan tüm ürünlerin sisteme tanımlanması hedefleniyor.