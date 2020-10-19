Uruguay’a Türk bloku taşıyor

HAFİF yapı bloku üreten EPSBLOCK Yapı, sağlıklı yaşam mekanlarının önem kazandığı pandemi sonrasında, binalara nefes aldıran bloklara gelen yoğun talebi karşılamak için yatırım kararı aldı. Adana’da üretim devam ederken, 2019 yılında Bayburt OSB’ye 70 milyon TL yatırım yaparak ikinci fabrikasını hayata geçiren EPSBLOCK Yapı AŞ, İstanbul ve İzmir’e de adım atıyor. Şirket 100 milyon TL yatırımla 2021 yılında İstanbul’a yeni bir fabrika kuracak. İzmir yatırımı ise 2023 yılı planları arasında gerçekleşecek.

GİRİŞİMCİLERLE GÖRÜŞÜYOR

Günümüzde yaşanan salgın ve afetler nedeniyle ürünlerinin öneminin daha fazla anlaşıldığını anlatan EPSBLOCK Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım, binalara nefes aldıran, 1300 dereceye kadar ısıya dayanıklı blokların müteahhitlere yüzde 25 maliyet avantajı sağladığını açıkladı. Yıldırım, ürünlere sadece iç değil, dış pazarda da yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Yıllık 10 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Mustafa Yıldırım, ürünleri kendi pazarında satmak isteyen girişimcilerin de kendilerine ulaştığını açıkladı. Bu kapsamda Hindistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn merkezli girişimcilerle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Mustafa Yıldırım “Biz ürün kalitemiz, güçlü ve teknolojik yapımız ile markalarımızın bayraklarını tüm dünyada dalgalandırmak istiyoruz” dedi.

İHRACATA ODAKLANDI

Şirketin toplam 70 milyon TL yatırımla hayata geçen Bayburt OSB fabrikası, yıllık 10 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşırken, üretimin yüzde 60’ı Azerbaycan ve Gürcistan’a ihraç edilmeye başlandı. Adana fabrikasından ise Uruguay, Panama, Kuveyt, Filistin, Dubai, Katar, Irak ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye satış gerçekleştiriliyor. ABD ve İngiltere’nin hedef pazarları arasında olduğunu belirten Yıldırım “5cm kalınlığında ve 60 dk yangın dayanıklılığı olan ürünlerimiz ihracat yaptığımız ülkelerde aynı zamanda yangın bariyeri olarak da kullanılmaktadır” dedi.

NEFES ALAN DUVAR

Dünyada salgınlar nedeniyle hava kalitesi yüksek, yaşam konforu yüksek mekanların ön plana çıktığını hatırlatan Yıldırım, ürünlerinin nefes alan yapısı sayesinde astım-alerji gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler için nem kontrolünü sağladığını açıkladı. “Ürünümüz standart bir duvar malzemesinin çok ötesinde” diyen Yıldırım, “Nefes alabilen duvarlar, kapalı ortamdaki nem oluşumunu minimize ederken, iç ortamdaki hava kalitesini yükseltiyor” şekline konuştu. Ürünlerinin, aynı zamanda yanmaz, alev almaz özelliklere sahip bulunduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık, kalite ve konforun yanında yaşam güvenliğimizi de ön planda tutan EPSBLOCK, bir yapı malzemesi olarak hayatımızdaki riskleri de minimize ederek yaşamımızı kolaylaştırıyor. Enerji maliyetlerini düşürüp, kendinden yalıtımlı yapısı ile binadaki mantolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dayanıklı yapısı ile deprem yükünüzü en aza indiriyor. Bunların yanında çevreye karşı hassasiyetinin bir sonucu olarak, doğaya zararlı bileşenlere yer vermiyor.” Şirketin ürünleri arasında bu yıl piyasaya sürülen ve sıva gerektirmeyen Lifepan duvar paneli de bulunuyor. Yıldırım, “Bu ürünümüz sıva gerektirmeyen birbirine geçmeli yapısı, ses ve ısı yalıtımı, 2 saat yangına dayanıklı panel özellikleri başta olmak üzere birçok yeniliği ile yüksek talep alıyor. Haziran ayı itibari ile seri üretime başlanarak 8 ülkeye aktif ihracat yapılıyor” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNDA 1500 PROJEYE ULAŞACAK

SON 5 yılda binden fazla projeye imza attıklarını belirten Mustafa Yıldırım, bu yılın sonunda tamamlanan proje sayısının 1500’e ulaşacağını ifade etti. Yıldırım, “2015-2018 yılları arasında yıllık 2 milyon metrekare üretim yapmaktaydık. 2018-2020 yılları arasında ise Bayburt fabrikamızın da aktif olmasıyla birlikte bu rakam 6 milyon metrekareye ulaştı. Günümüze kadar toplam 15 milyon metrekare ürün satışımız gerçekleşti. Bu yılsonu hedeflediğimiz toplam satış rakamı 25 milyon metrekare. Ürünümüz konut, sanayi, kamu yapıları gibi tüm duvar imalatlarında dolgu duvar malzemesi olarak kullanılabilir” dedi.

ÜRETİME FIRINDA BAŞLADI 64 ÜLKEYE ULAŞTI

Temelleri 1932 yılında Kayseri’deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç eden küresel bir şirket haline geldi. Yönetimde 3’üncü kuşağı temsil ettiklerini, büyükbabalarının Kayseri’de ekmek fabrikasında üretime başladığını belirten Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, “Gebze’deki fabrikamızda bu yıl 50 milyon TL değerindeki ikinci üretim hattımızı devreye aldık. Gelecek yıl Manisa’da yatırım değeri yaklaşık 300 milyon TL olan yeni fabrikamızı devreye alacağız. Ayrıca 2021 yılı içinde ABD ve Avrupa’da kendi depolarımızdan nihai üreticiye malzeme sevkiyatına başlayacağız” dedi.

KENDİ İÇİN ÜRETTİ GİRİŞİMCİ OLDU

Kadın girişimci Esra Özcan tarafından yaratılan probiyotik içecek markası Kombucha 2200, yoğun ilgi gördü. Evde kendisi için kombucha fermente eden Özcan, kendisine iyi gelen içeceği arkadaşları ve çevresindekilerle paylaşamaya başlıyor. Ev kombucha kavanozlarıyla dolup taşınca üretime başlayarak ürünlerini satışa sunuyor. İlk ürününü 2018’de tüketiciyle buluşturan Kombucha 2200 Kurucusu Esra Özcan, “ 2.5 yılda ürün çeşidimizi 2’den 8’e yükselttik. Türkiye’de en gelişmiş ve bilinen kombucha üreticisi ve tedarikçisiyiz. Bu süreçte ciromuzu yüzde 625 arttırdık. Ürün gamını geliştirmek için AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

81 İLE ‘MASKE’ BAYİLİĞİ VERECEK

MASKE üretim fabrikası kuran A&S Yatırım Holding, ‘Global Mask Medikal’ markası altında günlük 10 milyon adet maske üretiyor. Türkiye’de 81 ile 81 tane bayi verilmesi için çalışmalarına başladıklarını vurgulayan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş şunları söyledi: “Global Mask’a artan talep ile birlikte Türkiye’nin tüm illerine ulaşma hedefi ile bayilik vermeye başlıyoruz. Bu zamana kadar yurtiçine ürün satmıyorduk tamamen ihracata karşılık ürün veriyorduk. Ancak maskemizin kalitesi ve gelen talepten sonra tüm Türkiye’ye maske ulaştırmak için bayilik sistemiyle yurt içinde büyümek istiyoruz.”