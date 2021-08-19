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Ürgüp Belediye Başkanlığı’na ait işletmeler kiraya verilecek
Mülkiyeti Ürgüp Belediyesi’ne ait olan kafeterya, dolmuş büro yeri ve park alanı ile büfe yerleri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 01.09.2021 Çarşamba günü saat 15.00’den itibaren 10’ar dakika ara ile belediye encümen huzurunda yapılacak.
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