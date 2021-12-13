Urfa’dan Akkuyu’ya

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‘Urfa’da manifaturacı dükkânında çalışmaya başladığımda 9 yaşındaydım. 5 kilometre yol yürür, dükkânı açardım. O gün gördüğüm iş insanları bana ilham verdi. Büyüyünce ne olacaksın diyenlere ‘ticaret yapacağım’ derdim. En büyük kazanımım çocukken yaşadığım zorluklar, yokluklar oldu.”





Bu sözlerin sahibi Hassan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan. Kariyer basamaklarını bir bir çıkan, iş hayatının tüm zorluklarıyla çocuk yaşlarda uğraşmaya başlayan Kaytan ile büyüme yolculuklarını konuştuk. Urfa’da 11 çocuklu öğretmen bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Kaytan, “Çocuk yaşta çalışmayı, kazanmayı öğrendim. Ortaokula geçince babama ‘pantolon-ceket gerek’ dediğimde bana ‘önünde 3 ay var çalış al’ demişti. Çalıştım; aldım. Sonra hep çalıştım. 16 yaşında Ankara Kızılay’da bir dükkân açarak elektronik ve hediyelik eşya sattım. Burada da zorluklar yaşadım ama hep çıkış yolu buldu. 2004 yılında ise İstanbul’a geldim” diye konuştu.

21 DAĞITIM ŞİRKETİ

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İstanbul’da 4 yıl farklı sektörlerde çalışan Kaytan, 2008’de elektrik, enerji ve pano sektöründe faaliyet gösteren Hassan Elektrik’i kuruyor. Bu firma önce bayilikle başlarken zamanla dünya markalarının Türkiye temsilciğini alıyor. Hem temsil ettiği firma sayısı hem de müşterisi her geçen gün artıyor. Kurulduğu yıldan bu yana 2018-2019 dönemi hariç her yıl ortalama yüzde 100 büyüdüğünü belirten Kaytan, “Uluslararası firmaların Türkiye temsilciğini yaparak farklı sektörlere şalt malzeme satışı yapıyoruz. Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketinin tedarikçisiyiz ve bu en önemli referansımız” dedi.

AKKUYU’YA ÜRETİM

2015 yılında elektrik panosu üretmek için İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tesis açtıklarını belirten Kaytan, “Bu panolar, nükleer santrallerinden konut projelerine, hastanelerden endüstriyel yapılara kadar birçok alanda kullanılıyor. Bunlardan en iddialısı da Akkuyu Nükleer Santralı... Akkuyu için geçen yıl şantiye panosu ürettik. Yeni panolar için de görüşüyoruz” diye konuştu.

Ürünlerini son kullanıcılar görmese de her kesime dokunduklarını belirten Kaytan, “Kahve makinelerinden, buzdolabına kadar birçok elektronik ürünün içinde bizim satışını yaptığımız parçalar var. Yine konut projelerinde ‘tehlikeli girilmez’ yazan panoları da biz üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

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EN HIZLI BÜYÜYENLER LİSTESİNDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi’ listesine hem 2012-2015 yıllarında hem de 2016-2020 yıllarında girdiklerini belirten Kaytan “Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen ‘40 yaş altı 40 CEO’ listesine de 3 defa girdim. Muhtemelen Fortune 500 Türkiye listesine de gireceğiz. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 875 milyon lira ciroya ulaştık. 2021 yılını ciromuz da 1 milyar lirayı aşacak” dedi. Kaytan, hedeflerinin şirketlerini pazar lideri yapmak olduğunu ekledi.