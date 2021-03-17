‘Üretimin merkezi Türkiye olacak’

Beştepe’de Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı ve İmza Töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında yapılacak satın alma sözleşmesi ile Türkiye’yi küresel rekabette ileriye taşıma, teknoloji ve üretim üssüne dönüştürme yolunda önemli bir adımın atılacağını kaydetti. Ford Otosan’ın 2020 Aralık ayında 2 milyar Euro’luk yatırım planını paylaştığını ifade eden Erdoğan, “Bizde bu stratejik yatırım planını proje bazlı devlet yardımı kapsamına alarak kendilerine gereken her türlü desteği verdik. Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyor. İmza töreni devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı ve destekleyici tavrının en güzel örneğidir. Ford Otosan halihazırda Türkiye’de ihracatının yüzde 25’ni gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor. Yüzde 70’i bulan yerlilik oranı yüzde 90’a varan ihracat oranıyla firmamız ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor” dedi.

KAPASİTE ARTACAK

Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan’ın, Ar-Ge, ihracat, üretim ve katma değer etkisinin 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, “Proje tamamlandığında Ford Otosan’ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek Kocaeli’de üretilip Avrupa’ya ihraç edilen ticari araçlarla Türkiye’nin liderliği daha da perçinlenecektir. Projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması için 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Kurulacak tesiste sadece dizel ve benzinli araçlar değil kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlarla batarya üretimi de yapılacak. Bu şekilde 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi ülkemize kazandırılacak” diye konuştu.

KABİLİYET KAZANDIRACAK

Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Yatırımla bölgede ilave 3 bin kişilik doğrudan istihdam oluşacak. Ford Otosan’ın, toplam istihdam sayısı 15 bini aşacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını burada ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ford Otosan yeni yatırımlarıyla ihracatını yıllık 5.9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkartacak. Şu an aramızda bulunan Ford Avrupa başkanı, bu tesiste üretilecek araçları Avrupa pazarında satmak üzere bizlere alım taahhüdü veriyor. Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım cari dengemize de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımın aynı zamanda Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım, geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.”

CAZİP YATIRIM İKLİMİ

Türkiye'de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uygulanan girişimci dostu politikalar bulunduğunu vurgulayan Cumhur başkanı Erdoğan, “Hayata geçirdiğimiz reformlarla yatırımcılar arasındaki yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip yatırım iklimi oluşturduk. Özel sektörü kalkınma çabalarımızın lokomotifi haline getirmek için firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık” dedi.

‘YATIRIMCILARI CEZBEDİYORUZ’

Türkiye'nin avantajlı konumu ve kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımları cezbettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye’nin Covid 19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyorum” diye konuştu.

DÖNÜŞÜMÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, nano teknoloji, biyoteknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemelerin üretimi, tüketimi, sosyal dokuyu ve politikaları süratle dönüştürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ford Otosan’ın Kocaeli’ndeki yatırımı dönüşümün en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Biz de bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan da yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye’nin Otomobili Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya modül paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye’yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye’deki faaliyetlerine de çok büyük önem veriyoruz. Yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye’de devam etmeye, açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum.”

‘TARİHİN EN BÜYÜK OTOMOTİV YATIRIMI’

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da, “Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin - bataryası dahil - ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.

VW İÇİN DE ÜRETİM YAPACAK

Dün açıklanan proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretilecek. Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi ve global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri olmaya devam ediyor” diye konuştu.

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