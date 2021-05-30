MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜretimi tamamlandı... Sürüş ve atış testlerini başarıyla geçti!
GeriEkonomi Üretimi tamamlandı... Sürüş ve atış testlerini başarıyla geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Üretimi tamamlandı... Sürüş ve atış testlerini başarıyla geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üretimi tamamlandı... Sürüş ve atış testlerini başarıyla geçti!

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında üretilen ön prototip sürüş ve atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototip üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savunma sanayisi TCG Anadoluyu göreve hazırlıyor
Savunma sanayisi TCG Anadolu'yu göreve hazırlıyor

Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi