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Ekonomi
Haber Giriş: 13.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Üretime başlıyorum tutuklayacaksanız beni tutuklayın

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Üretime başlıyorum tutuklayacaksanız beni tutuklayın
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Tesla CEO’su Elon Musk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen işyerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen otomobil üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla’nın, COVID-19 yasağına rağmen, tekrar elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurdu. Elon Musk, “Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum” dedi. Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla’nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada’ya taşımakla tehdit etmişti.

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