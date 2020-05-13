Üretime başlıyorum tutuklayacaksanız beni tutuklayın

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla’nın, COVID-19 yasağına rağmen, tekrar elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurdu. Elon Musk, “Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum” dedi. Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla’nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada’ya taşımakla tehdit etmişti.