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'Üretimdeki sıkıntı desteklerle aşılabilir'

#Şemsi Bayraktar#Tarım#Çiftçi
Üretimdeki sıkıntı desteklerle aşılabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin çözülmesi gereken sorunlarının olduğunu belirterek, “Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız” dedi.

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirip, 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Bayraktar, 2021'in tüm sektörler için zor ve olumsuz sonuçlarla geçtiğini, bu yıldan beklentilerinin ise girdi fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi olduğunu belirtti.

GENÇLER ÖNEMLİ

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında desteklerin artırılmasını isteyen Bayraktar, "Gençleri tarımda tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmelidir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olsun olmasın, tüm çiftçilerimizin tüm bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları faizleri silinmek suretiyle uzun vadeyle yapılandırılmalıdır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçimizin düşük faizli kredi ihtiyacının tamamını karşılamalıdır. Hayvancılığın geliştirilmesi için meralar korunmalı ve ıslah edilmelidir. Yem bitkileri üretiminde destekler artırılmalı, desteğin tüm üreticileri kapsaması sağlanmalıdır” diye konuştu.

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'PARA KAZANAMIYORLAR'

Bayraktar, tarımın sorunları olmakla birlikte çok da büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirterek, “Çiftçilerimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Bu büyük bir şanstır. Çiftçilerimiz, çalışıyor, üretiyor ama yeterince para kazanamıyor. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız. Tüm halkımıza, çiftçilerimize doğal afetlerden uzak, bereketli, sorunsuz bir yıl temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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#Şemsi Bayraktar#Tarım#Çiftçi

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