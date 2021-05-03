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Üretimde yeşil kaynak öne çıkacak
Hürriyet Sürdürülebilirlik projesi kapsamında bir araya geldiğimiz Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, üretimde kullanılan elektriğin kaynağının yeşil olmasının sürdürülebilirlik için önemine dikkat çekerken “Önceliğimizde yeşil ve dağıtık enerji var. Portföyümüzdeki yenilebilir enerji payını arttırmaya devam edeceğiz” dedi. 5 yıl boyunca şebekeye ve müşteri çözümlerine 15 milyar lira yatırım yapacaklarını belirten Zaimler, “Sıfır emisyon, dönüşüm ekonomisine destek, faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda sosyal paydaşlarımızla birlikte iş yapmak bizim için ilk sırada” şeklinde konuştu. (Sponsorlu İçerik)
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