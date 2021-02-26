Üretimde hareketlenme başladı

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, 2021 yılından umutlu olduklarını açıkladı. Bu dönemde sektörün üretimde yüzde 90 kapasiteye ulaştığını söyleyen BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10-15 oranında bir kayıpla kapattık. Ama ocak ayının ilk günlerinden itibaren gelmeye başlayan yeni siparişler ile üretimde hareketlenme eski düzeyine ulaşıyor. 2021 yılından umutluyuz” dedi.

YÜZDE 70’İ İHRACAT

Üyelerine yönelik sürdürdükleri eğitimler sayesinde sektörün daha kaliteli ve Avrupa standartlarında imalat düzeyinin arttığını, online pazarlama eğitimlerinin de sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Üyelerimiz kendi tasarımları ve markalarıyla ihracat yapıyorlar. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eder düzeye ulaşan sektörümüz çeşitli sebeplerle kaybedilen pazarların yerine yenilerini ilave ediyor. Bu anlamda Azerbaycan, Pakistan, Afganistan ile Somali gibi yeni pazarlara ihracatlar başladı. Bunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte sürdürdüğümüz Ur-Ge çalışmaları dijital pazarlama eğitimlerimizin etkili olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

BUTİK VE ESNEK ÜRETİM

Türkiye’nin Avrupa, kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarına yakınlığı ile lojistik imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını da açıklamasına ekleyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:”Birinci yılına ulaştığımız pandemi ve beraberinde gelen kısıtlamalar insanların yaşam ve tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Hitap ettiğimiz kesim itibariyle aileler çocuklarına ev ortamında giyebilecekleri daha rahat kıyafetler tercih etmeye başladılar. Bu gibi talepler doğrultusunda firmalarımız butik ve esnek üretime geçtiler. Gelen siparişler çok yüklü miktarlarda olmadığı için talepler kısa sürede karşılanabiliyor.”

HAZİRANDA FUAR DÜZENLENECEK

Pandemi öncesinde yılda iki kez JunioShow Fuarı’nı düzenlediklerini, fakat bulaş önlemleri kapsamında 2020 yılındaki ikinci fuarı ile bu sene Ocak ayında düzenlenmesi gereken fuarları iptal etmek durumunda kaldıklarını söyleyen BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Fuarlar yeni trendler ve modellerin sunumu açısından sektörümüz için çok önemli. Sektörümüz çalışmalarını JunioShow Fuarına göre yapıyordu ama ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yeni fuar takvimine göre 2021’in ilk fuarını 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek için hazırlanıyoruz. Bu fuar 2021 sonbahar-kış kreasyonlarının sergileneceği fuar olacak” dedi.