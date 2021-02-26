Üretimde Ar-Ge ve teknoloji zamanı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, son on yıldır yaşanan küresel ekonomik ve finansal krizin, salgının ardından yeni bir evreye geçtiğine dikkat çekerek, bu sürecin ardından yaşanan korku, kısıtlama, yasaklama ve sosyo-kültürel travmaların, ekonomik yapı içindeki her unsura özellikle de üretim alanına sirayet ettiğini söyledi.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Virüsle birlikte çok hızlı bir biçimde kısıtlanan ve içine kapanan hayat zincirinin beraberinde hiç hesapta olmayan büyüklükte bir talep düşüşüne neden olduğunu bildiren Uğurtaş, “İç talepte yaşanan bu şok, sınırların kapanması ile ihracata da aynı güçle yansıdı. Ve ne yazık ki, bu dönemin ne kadar süreceği, salgının seyrine, aşıların dünyadaki dağılım hızına bağlıdır. Yani ortada hiçbir finansal sistemin başa çıkamayacağı bir bilinmezlik vardır. Böylesi bir dönemde korunması ve kollanması gereken vatandaşlardan, işletmelere, kurum ve kuruluşlara uzanan çok uzun bir liste vardır. Tüm bu toplumsal katmanların da koruyucu, kollayıcı ve düzenleyici olarak baktığı tek yapı devlettir” dedi. Uğurtaş, şunları söyledi:

İŞLETMELERE DESTEK ŞART

“Devletlerin ise çok hızlı ve çok güçlü gelen bu kriz ortamı içinde işletmelerin nakit olanaklarını artıracak, istihdamlarını koruyacak, mevcut kredileri ve ödemeleri öteleyebilecek, acil gereksinimler ve özellikle de birey yaşamı için gereken kaynakları sağlayacak tedbirleri geliştirmesi gereklidir. Bu dönemi en az zararla geçirmenin tek yolu, sakin kalarak; akıllı, sağduyulu, olumlu düşünerek objektif değerlendirmeler yapabilmekten geçmektedir. Bu nedenle birlikte ve güçlü olarak yaşamanın yolları bulunmalıdır. Bu; ekonomi alanında da ortak aklın, anonim kararların, teknoloji ve Ar-Ge yolu ile başarıya odaklı rekabetin, finansal ve operasyonel verimliliğin, insan kaynakları yönetiminin çok daha üst seviyelere çıkarılması gerektiğini göstermektedir.”

ÜRETME AZMİ İÇİNDEYİZ

Bu dönemde üretimin devam etmesine vurgu yapan Hilmi Uğurtaş, “Yanımızda olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, sürece katkı koyan her sektöre, her bireye şükranlarımızı sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu durumu biliyoruz. Aşılamaların başlamasının bu salgının bitmesi anlamına gelmediğinin de farkındayız. Bu salgın herkes iyi olmadan, dünyanın da iyi olamayacağını göstermiştir. Ancak umutlu olmak, bu umudu yaymak ve herkesle paylaşmak zorundayız. Biz sanayiciler de çalışanlarımızın sağlığını koruma odaklı önceliklerimiz ile birlikte, üretme ve çalışma azmi içindeyiz” diye konuştu.