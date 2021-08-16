Üretim temmuzda gaz kesti

Türkiye otomotiv sektörü 2021 yılının ilk 7 ayında bir önceki seneye oranla üretim adetlerini yukarıya çekmeyi başardı. Üretim adetleri Ocak-Temmuz 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 büyüse de, temmuz ayı özelinde bakıldığında gerileme gözlemlendi. Temmuz 2020’de 118 bin seviyelerinde olan toplam üretim 2021 yılının yedinci ayında yüzde 44.6 gerileyerek 65 bin 418 adet seviyesine indi. Buna karşın ilk 7 ay toplamına bakıldığında 10 yıllık ortalamaların üzerinde bir üretim adedi olduğu görülüyor.

YÜZDE 62 KAPASİTE

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi de yüzde 2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 738 bin 329 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, ağır ticari araçlarda yüzde 58, traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ YÜZDE 30 ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 255 bin 529 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 31, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 31 oranında daraldı.

MATRAH DÜZENLEMESİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Geçen günlerde yeniden düzenlenen ÖTV matrah dilimleri ile birlikte düşük vergi dilimine giren araçların sayısı arttı. Bu da bazı modellerin fiyatlarında 45-50 bin TL’lik düşüşü ortaya çıkarttı. Özellikle yerli üretim modellerde gerçekleşen indirimlerle birlikte talebin yeniden yükselmesi, temmuz ayında iç pazarda yaşanan gerilemenin yerini yüksek satış rakamlarına bırakması bekleniyor. Bu gelişmenin de üretim adetlerinde yeniden bir artışın ortaya çıkması beklentisini gündeme getiriyor.

10 YILLIK ORTALAMALARIN YÜZDE 6.4 ÜZERİNDE

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2021 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 6.4, otomobil pazarı yüzde 10 oranında arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında azalırken ve hafif ticari araç pazarı ise son on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

İHRACAT 16.7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 16.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 4.5 milyar Euro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 42 oranında arttı. Adet bazında ihracat ise yüzde 27 artarak 512 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 29 oranında arttı.

KAMYON ÜRETİMİ YÜZDE 105 ARTTI

2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30 seviyesinde arttı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, otobüs üretimi yüzde 32, midibüs yüzde 12 ve minibüs üretimi ise yüzde 13 oranında azaldı. Kamyonette ise yüzde 35’lik bir artış göze çarparken yüzde 105’lik artış ile kamyonlar dikkat çekici bir büyüme oranı yakaladı.

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