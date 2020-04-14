Üreticiye virüs kalkanı

Üreticilerin önümüzdeki dönem yoğunlaşan işlerini koronavirüs tehditi olmadan ve sınırlamalara takılmadan sürdürmeleri için alınan kararlara, yasal düzenleme boyutunda yenileri eklenecek. TBMM’de önümüzdeki günlerde görüşülecek torba teklife ilave olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

1) BEKLENEN KREDİ BORÇLARI

Üreticilerin Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarının ertelenmesi, yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışma sürüyor. Üreticilerin faizsiz erteleme talebi konusunda iki bakanlığın çalışma yaptığı, seçenekleri masaya yatırıldığı öğrenildi.

2) YENİ ÜRÜNLERE DESTEK

Çalışma yapılan diğer konunun ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği desteklemenin daha fazla ürün kapsamında uygulanması olduğu ve bunun için kaynak yaratma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Diğer yandan torba teklife konulan, doğrudan üretici ve orman köylüsünü ilgilendiren düzenlemeler de bulunuyor. Tüm tarım birlikleri ve kooperatiflerin genel kurulları, diğer kurumlarda olduğu gibi mücbir sebep nedeniyle erteleniyor.

3) KİRACILARA KOLAYLIK

Ayrıca, tarım ve orman alanlarında, turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü’nce kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazların kira bedelleri, üç ay süreyle erteleniyor. Bu süreçte herhangi bir faiz de uygulanmayacak. Milli park kiracılarının kiraları da altı ay süreyle ertelenecek.

4) ORMAN KESİM İZİNLERİ

Bu arada, ormanlık alanda ilk defa izne konu edilen sahalarda ertelen ilk yıl bedellerine karşılık, teminat mektubu alınacak. Bunun nedeni olarak da sahadaki ağaçların kesilmesinden sonra talepten vazgeçilmesinin önlenmesi ve gereksiz ağaç kesilmesinin önüne geçilmesi gösterildi.