Üreticiden markete fiyat farkı 3.5 kat

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı üretici market fiyatları ve girdi fiyatları konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, kuru soğanın 3.5 kat, maydanoz ve elmanın 3.4 kat, limonun 3.3 kat, yeşil fasulyenin 3.1 kat, kuru üzüm ve marulun 2.7 kat, sütün 2.6 kat fazlaya tüketiciye satıldığını belirterek, şunları söyledi:

LİDER KURU SOĞAN

“Üreticide 62 kuruş olan kuru soğan 2 lira 19 kuruşa, 66 kuruş olan maydanoz 2 lira 26 kuruşa, 2 lira 8 kuruş olan elma 6 lira 97 kuruşa, 2 lira 25 kuruş olan limon 7 lira 42 kuruşa, 4 lira 13 kuruş olan yeşil fasulye 12 lira 63 kuruşa, 12 lira 25 kuruş olan kuru üzüm 32 lira 80 kuruşa, 1 lira 88 kuruş olan marul 5 liraya, 3 lira olan süt 7 lira 87 kuruşa satılmaktadır. Eylülde üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 253.23 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat farkını maydanoz yüzde 242.42, elma yüzde 235.10, limon yüzde 229.78, yeşil fasulye yüzde 205.81, kuru üzüm yüzde 167.76, marul yüzde 165.96, süt yüzde 162.33 oranında izledi.”

EN FAZLA DOMATES

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Eylülde markette 24, üreticide 20 üründe fiyat artışı, markette 13, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 3 üründe fiyatın değişmediğini ifade eden Bayraktar, eylülde fiyatı en fazla artan ürünün markette domates, üreticide sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette ve üreticide limon olduğunu belirtti. Bayraktar, eylül ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 26.89 ile domateste, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 27.33 ile limonda olduğunu aktardı.

‘MÜDAHALE EDİLMELİ’

Lİmon fiyatının yeni sezona ilişkin olduğuna, fiyat düşüşünün geçen sezona ait depodaki ürün fiyatıyla yapılan kıyaslamadan kaynaklandığına işaret eden Bayraktar, limon hasadı başlamasına rağmen üreticilerin ürününü pazarlamada sıkıntı yaşadığını vurguladı. Bayraktar, kuru soğanda kışlık ürünlerin hasadının başladığını anımsatarak, rekoltenin artması ve talebin de yavaş olmasına bağlı olarak pazarlama sorunlarının fiyatlarda düşüşe yol açtığını belirtti. Bayraktar, “Fiyat istikrarı için kuru soğanda ivedi olarak geçen yıl olduğu gibi TMO alım yaparak müdahale etmelidir” dedi. Bayraktar, gübre fiyatlarındaki artışın üreticiyi olumsuz etkilediğine de dikkati çekti.