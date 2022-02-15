Üretici ve tedarikçiye ‘ilave indirim’ çağrısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Elektrikte sona doğru Taslak hazır... İşte paketin ayrıntılarıElektrikte sona doğru! Taslak hazır... İşte paketin ayrıntıları#Elektrik Faturaları
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mıErdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz mı?#Sabih Kanadoğlu
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#Çılgın Sayısal Loto
Milli gururlarımızMilli gururlarımız#Sena Elçin Karakaş
Bizi korkutmaya çalışıyorlar diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubatı tatil etti"Bizi korkutmaya çalışıyorlar' diyerek flaş kararı açıkladı... 16 Şubat'ı tatil etti#Vladimir Zelenskiy
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 13 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Unutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi 2 golUnutulmaz maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş yenişemedi! 2 gol#Adana Demirspor
Murat Sancak maç sonu çileden çıktı Balotelli önünü kesmediMurat Sancak maç sonu çileden çıktı! 'Balotelli önünü kesmedi'#Murat Sancak
Dehşet evi Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş neredeDehşet evi! Baba ve oğlu korkunç şekilde can verdi... Kesik baş nerede?#Sivas
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
HABERLEREkonomi Haberleri

Üretici ve tedarikçiye ‘ilave indirim’ çağrısı

#KDV#İndirim#Market
Üretici ve tedarikçiye ‘ilave indirim’ çağrısı

KDV indirimlerinin ardından hem yerel hem de ulusal zincir marketlerde fiyat düşüşleri etiketlere yansıtılırken, sektör temsilcileri yüzde 7 indirime ek olarak üretici ve tedarikçilerden de indirim bekliyor.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Ömer Düzgün, “Üretici ve tedarikçilerimizden ricam bu taşın altına onların da ellerini koymaları. Raflarımızdaki ürüne indirim yaptık ama üreticiden tedarikçiden gelecek yeni ürünler indirimli gelmez ise problem başlar. Onlar da yüzde 7-10 indirim yapsınlar. Enerji, lojistik, akaryakıt, işçilik giderleri arttı ama bizim kârlılık oranımız artmadı, herkesten destek bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız enerji fiyatları üzerinde çalışma yapıldığını söyledi, bunun yanısıra işçilik giderleri maliyet getirdi. Özellikle çalışan sigortasında da kendilerinden teşvik bekliyoruz” dedi.

‘GAYRET EDECEĞİZ’

BİM, A101, Şok, Migros, Carrefour gibi ulusal zincir marketlerin üye olduğu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç da, “KDV’lerin düzeltilmesi gereken bölümlerini uzun zamandır devlet yetkilileriyle görüşüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu farklılaştırarak neredeyse gıdanın tamamında KDV indirimine gidildi. Bu karardan hem perakendeciler olarak hem de tüketicilerimiz adına çok memnun olduk. Bu karar aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli yer tutacak. Derneğimizin üyeleri dün itibariyle KDV indirimini fiyatlara yansıttılar. Ayrıca imkânlar dahilinde üyelerimiz, ilave indirimler yapmaya gayret edeceklerini söylüyorlar” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘YUMURTANIN KÂR MARJINI DÜŞÜRÜN’

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon ise, marketlere çağrıda bulunarak şöyle konuştu: “Aylardır maliyetine satmaya çalışan üreticiler olarak marketlerin kâr marjlarından fedakarlık yaparak devletimizin enflasyonla mücadelesine destek vermelerini bekliyoruz. Biz üretici olarak maliyetlerden kaynaklı fiyat artırmamız gerekiyordu; bir yumurtanın maliyeti 1 lira 23 kuruştan 1 lira 80 kuruşa çıktı; yüzde 4 fiyat artışı yapmamız gerekirken KDV indirimine destek için, devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu artışı erteleme kararı aldık. Ama asıl kâr marjı yüksek olan, yumurtayı yüzde 20 ila 25 kârla satan marketlerin indirime destek vermesini bekliyoruz. Onlar yumurtada kâr marjını yüzde 10’a indirsinler; bu yeterli bir orandır çünkü yumurta sürümlü bir mal ve anında paraya çevriliyor.”

Haberin Devamı

KDV BİRİKMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Uzun süredi KDV indirimi konusunda talepleri olduğuna dikkat çeken Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı (SETBİR) İsa Coşkun da, “Kararı memnuniyetle karşıladık. Alınan kararla Hazine, KDV’de bir fedakârlıkta bulundu. KDV indirimi, eğer bir maliyet artışı olmazsa fiyatlara indirim olarak yansıyacaktır. Geldiğimiz noktada indirimler de yapılmaya başladı. Burada marketler, sanayiciler, üreticiler ve çiftçilerden oluşan bir zincir var. Bunun denetlenmesi de gayet doğaldır. Ancak özellikle KDV indirimlerinde üreticilerde ve sanayicilerde KDV birikmesi durumu var. Bir takım giderlerde katma değer birikmesi daha çok oluyor. Artık beklentimiz KDV alacaklarının bir an önce yapılması. Burada ciddi gecikmeler oluyor bu da şirketleri nakit akışı açısından zorluyor. Atılan adım son derece yerinde ancak bu da atlanmamalı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KDV#İndirim#Market

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi