‘Üreten Kadınlar’ yarışması başlıyor

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Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluşan bir jürinin belirleyeceği başarılı girişimciler, başta nakdi katkılar olmak üzere girişimlerini büyütecek desteklerle ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kredi Destek Paketi’nin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması’nı, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

8.6 MİLYAR LİRA KREDİ

Osman Arslan, “Kurguladığımız finansal imkânlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla tam olarak 88 bin 500 kadın girişimciye 8.6 milyar Türk Lirasını aşan kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Üreten Kadınlar Toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğuna harika başarı öyküleriyle tanıklık ettik. Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattıklarını ve bu yarışmayı sonraki yıllara da taşımayı arzu ettiklerini dile getirdi.

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GİRİŞİMCİLERE EĞİTİM

Nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını ifade eden Arslan, şunları söyledi: “‘Üreten Kadınlar Akademisi’ çatısı altında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecek. Bununla birlikte tanıtım amaçlı kurguladığımız Medya İletişim Paketi çerçevesinde, reklam ve iletişim odaklı medya fırsatları sağlayacağız. Yarışmamıza katılan kadın kooperatifleri içerisinden seçilenlere 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ödül töreninde stant açarak, kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkânı sunacağız. Ayrıca Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ile girişimcilerimizin havale - eft işlemlerinden ücret alınmayacak ve kredi kartı ile POS aidatı talep edilmeyecektir.”

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BAŞVURU VE JÜRİ ÜYELERİ

HALKBANK Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular, bankanın web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmeyi yapacak jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Ödül programı şöyle sıralanıyor:

- Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi: (1.’lik Ödülü: 200.000 TL, 2.’lik Ödülü: 150.000 TL, 3.’lük Ödülü: 100.000TL)

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- KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi: (1.lik Ödülü: 250.000 TL, 2.’lik Ödülü: 200.000 TL, 3.’lük Ödülü: 150.000TL)

- Kadın Kooperatifi Kategorisi: (1.lik Ödülü: 200.000TL, 2.’lik Ödülü 150.000 TL, 3.’lük Ödülü 100.000 TL)

- Sıfır Atık Kategorisi



Osman Arslan, “Üreten Kadınlar Toplantılarımız boyunca çevre hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. Dolayısıyla, çevresel farkındalığı yükselten, bu konuda öne çıkan ürün veya hizmeti olan bir kadın girişimcimiz, Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacaktır. Ayrıca yarışmamızda, Türk Lirası’nın üzerinde resmi yer alan ve dönemindeki çalışmalarla Türk kadınlarına ilham veren Fatma Aliye Topuz adına da özel bir ödül vereceğiz” diye konuştu.