Unstereotype Alliance Türkiye’nin İlk Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında lansmanı gerçekleştirilen Küresel Unstereotype Alliance platformunun Türkiye bölümü, reklamverenlerin ve sektör paydaşlarının koalisyonu ile toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılara son vererek reklam endüstrisinde değişim yaratmak amacıyla başlattığı çalışmalarına, yeni seçilen Yönlendirme Komitesi ile beraber hız verecek.



Belirlenen çalışma alanları kapsamında stratejik öncelik verilecek konu başlıkları; toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılara son verecek farkındalık kampanyaları, gençlere erişim, temel ölçümleme metriklerinin geliştirilmesi ve öz denetim sisteminin oluşturulması olacak.

TÜRKİYE, KÜRESEL PLATFORMUN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİ OLDU



Toplantıda katılımcılara seslenen Unstereotype Alliance Türkiye platformunun sözcüsü Ahmet Pura, “Dünya genelinde 900 milyar doları kontrol eden Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in desteği ile platformun önemli paydaşlarından biri haline gelen Türkiye operasyonunu kurduğumuzda, reklamın toplumu pozitif yönde dönüştürücü etkisini tetikleyecek her çalışmanın sorumluluğunu alacağız demiştik. Biz en iyi bildiğimiz yolda yürüyerek reklamda dönüşümü başlattık. UN Women’ın küresel know-how’ı ve Unstereotype Alliance’ın elindeki araç ve verilerin, bu yolculukta bizlere rehberlik edeceğine ve çok önemli sonuçlar elde etmemize vesile olacağına inanıyorum. Reklam sektöründe imza atacağımız toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaların, ileride farklı sektörlerin ve yasal düzenlemelerin önünü açacağına olan inancımızı da bir kez daha yineliyorum.” diyerek ilk Yönlendirme Komitesi’nde yer alacak firmalara, üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diledi.

Toplantıda RVD Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın ve UN Women Türkiye Ofisi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Unstereotype Alliance Türkiye’nin kuruluşundan bu yana yapılan çalışmaları ve Yönlendirme Komitesi’nin asli görev alanlarını katılımcılara aktardıktan sonra yapılan oylamada seçilen Eczacıbaşı Holding, Unilever Türkiye ve Kantar Media temsilcilerini tebrik ettiler.

“REKLAMLAR DEĞİŞİR, TOPLUM DEĞİŞİR” KAMPANYASI FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Unstereotype Alliance Türkiye’nin, Concept ajans imzası taşıyan ve bugüne kadar yer aldığı prestijli yarışmalarda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Sorumluluk kategorilerinde büyük ödülleri toplayan “Reklamlar değişir, toplum değişir” farkındalık kampanyası, Açıkhava ve Sosyal Medya’dan sonra şimdi de Yetkin Dikinciler ve Beyazıt Öztürk’ün gönüllü olarak seslendirdikleri Radyo spotları ile devam ediyor.