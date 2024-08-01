×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ünlü yapımcıya eski eşinden nafakam artsın davası

Güncelleme Tarihi:

#Servet Aksoy#Ebru Erten#Nafaka
Ünlü yapımcıya eski eşinden nafakam artsın davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

‘Recep İvedik’, ‘Fetih 1453’ ve ‘Beyaz Melek’ gibi gişe rekorları kıran sinema filmlerinin yapımcısı Servet Aksoy, meslektaşı Ebru Erten ile 25 Haziran 2009’da evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 14 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Servet Aksoy, 2017’de evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu ileri sürerek, eşi Ebru Erten’e ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

Haberin Devamı

İzmir 16. Aile Mahkemesi, Servet Aksoy ile 8 yıllık eşi Ebru Erten’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çocuğun velayetini anne Ebru Erten’e veren mahkeme, yapımcı Aksoy’un da çocuğuna aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

‘ÇOCUĞUN YILLIK İHTİYACI 500 BİN TL’

Servet Aksoy ile eski eşi Ebru Erten, boşandıktan 7 yıl sonra bu kez çocuklarının nafakası yüzünden mahkemelik oldu. Ebru Erten, ‘nafaka artırım’ davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Servet Aksoy, nafakaya hükmedildiği tarihten bugüne kadar Ebru Erten’e hiçbir ödeme yapmamıştır. Erten, her ne kadar yıllardır çocuğunun ihtiyaçlarını tek başına yetişmeye çalışsa da ülkemizde son yıllardaki ekonomik kriz sebebiyle artık bu konuda büyük zorluklar yaşamaya başlamıştır. Çocuğun okul, gıda, eğlence giderleri yıllık 500 bin lirayı bulmaktadır.

Haberin Devamı

‘AYLIK 40 BİN TL’Yİ KARŞILAYABİLİR’

Servet Aksoy, konforlu bir yaşam sürmektedir. Kendisi reyting rekorları kıran bazı filmlerin yapımcısıdır. Talep edilen nafaka miktarı Servet Aksoy’un ekonomik durumu göz önüne alındığında rahatlıkla karşılanabilecek bir miktardır. Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında Servet Aksoy’un çocuğuna aylık 40 bin lira nafaka ödemesi hakkaniyetli olacaktır.”

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Servet Aksoy#Ebru Erten#Nafaka

BAKMADAN GEÇME!