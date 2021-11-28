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Ünlü milyarderden önemli uyarı! Kripto para piyasasında son durum...

#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika
Ünlü milyarderden önemli uyarı Kripto para piyasasında son durum...

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar seviyesini test ederek rekor kırmasının ardından düşüşünü sürdürüyor. İşte kripto para piyasasında son durum ve önemli uyarılar...

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Bitcoin 10 Kasım tarihinde tarihinin en yüksek rakamına çıkmış ve 69 bin 044 dolar rakamına ulaşmıştı. Hindistan hükümetinin kripto paraları yasaklaması, Çin ve ABD'den gelen yaptırım haberleri ve kâr realizasyonlarının etkisi ile gerileyen Bitcoin güne 54 bin 259 dolardan başladı. Bitcoin dün 53 bin 500 dolarla 7 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. 

Kripto para birimleri aynı zamanda Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı haberleri sonrasında piyasaların genelinde yaşanan satışlardan da etkilenirken ikinci sırada yer alan Ethereum son 24 saatin en düşük rakamına yakın bir şekilde 4 bin dolardan işlem görüyor. Ethereum da 10 Kasım'da 4 bin 878 dolar rekorunu görmüştü.

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DÜŞÜŞ GENELİNİ KAPSIYOR

3. sırada yer alan Binance Coin 583 dolar seviyesinde işlem görürken 10 Mayıs rekoruna göre yüzde 15 gerilemiş görünüyor. Kripto para birimi 10 Mayıs tarihinde 686 dolar seviyesindeydi.

Tether 1 dolardan işlem görürken, Solana ise 189 dolar seviyesinde, Cardano ise 6. sırada yer alıyor ve şu anda 1,50 dolardan işlem görüyor.

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7. sıradaki XRP 0,91 dolar seviyesinden işlem görürken en merak edilen coinlerden Dogecoin 8 Mayıs rekorundan oldukça uzak seviyede 0,20 dolar seviyesinde. Dogecoin 8 Mayıs'ta 0,73'ü görmüştü.

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Diğer bir merak edilen coin Shiba ise 28 Ekim'de 0,00008616 dolarla rekor kırmıştı ancak yüzde 55'lik bir kayıpla 0,00003811 dolardan işlem görüyor.

DEV BANKA YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

Piyasa stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri yakın tarihli bir raporda, yükselen faiz oranlarının tıpkı geleneksel olarak altın için olduğu gibi bitcoin için bir sorun oluşturabileceğini açıklamıştı.

Aynı zamanda yatırımcılar Ethereum'un temelinde yatan teknolojinin sunduğu faydaların altını çizerek Bitcoin'den daha çok güvendiklerini de ifade etmişti.

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BİR UYARI DA KRİPTO PARA MİLYARDERİNDEN

FTX kripto para borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, Solana'nın (SOL) bir sonraki en baskın dijital varlık projesi olabileceğine inandığını açıkladı.

FXStreet'in haberine göre 2022'nin ABD faiz oranları, enflasyon verileri ve yeni covid dalgaları nedeniyle parlak geçmeyeceğini belirten 29 yaşındaki milyarder geçtiğimiz aylarda yatırımcısını üzen ve buhar olan Squid Game tokeni (SQUID) vurgunuyla ilgili bu tür projeler hep olacak, yatırım yapmamak gerekir ifadesinde bulundu.

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