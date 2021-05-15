MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü milyarder 3 yıl önce kaybolmuştu! Mahkeme öldüğünü açıkladı...
GeriEkonomi Ünlü milyarder 3 yıl önce kaybolmuştu! Mahkeme öldüğünü açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15.05.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Ünlü milyarder 3 yıl önce kaybolmuştu! Mahkeme öldüğünü açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü milyarder 3 yıl önce kaybolmuştu! Mahkeme öldüğünü açıkladı...

Alman mahkemesi, perakende satış grubu Tengellman'ın başkanı milyarder Karl-Erivan Haub'un İsviçre Alpleri'nde kaybolmasından üç yıl sonra öldüğünü açıkladı.

Almanya'nın en zengin iş adamlarından 'Tengellman' satış şirketinin sahibi Karl Erivan Haub, kayak gezisi için gittiği Alp Dağların'da 2018 yılında kaybolmuştu. İşadamından 7 Nisan 2018 tarihinden beri haber alınamıyordu.

58 yaşındaki milyarder Karl-Erivan Haub, İsviçre'nin İtalya ile güney sınırında bulunan ünlü Matterhorn zirvesi altında kaybolmasının ardından Ekim 2018'de arama çalışmaları sona ermişti.

Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı
Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı

Almanya mahkemesi kaybolmasından 3 yıl sonra Haub’un resmi olarak öldüğünü bildirdi.

KAYAK YARIŞMASINA HAZIRLANIYORDU

Kayak meraklısı Haub 17 Nisan'da İsviçre ordusu tarafından düzenlenen uluslararası uzun mesafe kayak yarışmasına katılmak için İsviçre'ye gitmişti.

Ünlü iş insanının kardeşi Christian Haub Alman basınına gönderdiği mektupta kardeşinin deneyimli, üst düzey bir kayakçı olduğunu ve en kısa zamanda bunmasını umut ettiğini dile getirmişti.

Ülke yasa boğuldu... Ünlü iş insanı Petr Kellner vefat etti
Ülke yasa boğuldu... Ünlü iş insanı Petr Kellner vefat etti

ÖLÜMÜ ŞİRKETİ KARIŞTIRDI 

Kayıp işadamı Karl-Erivan Haub 2000 yılında babası Erivan Haub'un ani ölümü üzerine şirketin başına geçmişti. Karl-Erivan'ın küçük erkek kardeşi Christian, 17 Nisan 2018'de Tengelmann'ın tek yönetimini devraldı. İkili, 2000'den beri Tengelmann'ı birlikte yönetiyordu.

O zamandan beri, tekstil sektöründeki Kik ve hırdavat mağazası zinciri Obi'yi içeren milyarlarca dolarlık perakende grubunda gücün yeniden dağıtılması konusunda bir aile anlaşmazlığı yaşandı.

Tengelmann Grubu, şu anki patronu Christian Haub ve diğer kardeşleri Georg Haub olan Karl-Erivan Haub'a aitti. Christian, Georg ve aile şirketleri, geçen yıl Ekim ayında Karl-Erivan'ın ölü ilan edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak Georg Haub, başvurusunu Ocak ayı ortasında geri çekti.

Dev şirketin sahibi vefat etti En zenginler listesindeydi
Dev şirketin sahibi vefat etti! En zenginler listesindeydi

Ölüm ilanı başvurusu, başlangıçta Karl-Erivan'ın eşi Katrin Haub tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2021'in başlarında fikrini değiştirdi ve çocuklarıyla birlikte uygulamaya katıldı. Ardından Nisan ayında, Karl-Erivan Haub'un mirasçıları Tengelmann Warenhandels-KG'deki hisselerini Christian Haub'a satmayı kabul ettiler.

Avukatlar satın alma fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak avukatına göre Christian Haub, kayıp kardeşinin şirket hisseleri için geçen yılın sonunda 1,1 milyar euro teklif vermişti. Denetleme şirketi KPMG, şirket değerini yaklaşık 4 milyar Euro olarak tahmin ediyor.

Karl-Erivan Haub, 2 Mart 1960'da Washington, Tacoma'da doğdu ve Alman-ABD çifte vatandaşıydı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi