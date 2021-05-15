Ünlü milyarder 3 yıl önce kaybolmuştu! Mahkeme öldüğünü açıkladı...

Almanya'nın en zengin iş adamlarından 'Tengellman' satış şirketinin sahibi Karl Erivan Haub, kayak gezisi için gittiği Alp Dağların'da 2018 yılında kaybolmuştu. İşadamından 7 Nisan 2018 tarihinden beri haber alınamıyordu.

58 yaşındaki milyarder Karl-Erivan Haub, İsviçre'nin İtalya ile güney sınırında bulunan ünlü Matterhorn zirvesi altında kaybolmasının ardından Ekim 2018'de arama çalışmaları sona ermişti.

Almanya mahkemesi kaybolmasından 3 yıl sonra Haub’un resmi olarak öldüğünü bildirdi.

KAYAK YARIŞMASINA HAZIRLANIYORDU

Kayak meraklısı Haub 17 Nisan'da İsviçre ordusu tarafından düzenlenen uluslararası uzun mesafe kayak yarışmasına katılmak için İsviçre'ye gitmişti.

Ünlü iş insanının kardeşi Christian Haub Alman basınına gönderdiği mektupta kardeşinin deneyimli, üst düzey bir kayakçı olduğunu ve en kısa zamanda bunmasını umut ettiğini dile getirmişti.

ÖLÜMÜ ŞİRKETİ KARIŞTIRDI

Kayıp işadamı Karl-Erivan Haub 2000 yılında babası Erivan Haub'un ani ölümü üzerine şirketin başına geçmişti. Karl-Erivan'ın küçük erkek kardeşi Christian, 17 Nisan 2018'de Tengelmann'ın tek yönetimini devraldı. İkili, 2000'den beri Tengelmann'ı birlikte yönetiyordu.

O zamandan beri, tekstil sektöründeki Kik ve hırdavat mağazası zinciri Obi'yi içeren milyarlarca dolarlık perakende grubunda gücün yeniden dağıtılması konusunda bir aile anlaşmazlığı yaşandı.

Tengelmann Grubu, şu anki patronu Christian Haub ve diğer kardeşleri Georg Haub olan Karl-Erivan Haub'a aitti. Christian, Georg ve aile şirketleri, geçen yıl Ekim ayında Karl-Erivan'ın ölü ilan edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak Georg Haub, başvurusunu Ocak ayı ortasında geri çekti.

Ölüm ilanı başvurusu, başlangıçta Karl-Erivan'ın eşi Katrin Haub tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2021'in başlarında fikrini değiştirdi ve çocuklarıyla birlikte uygulamaya katıldı. Ardından Nisan ayında, Karl-Erivan Haub'un mirasçıları Tengelmann Warenhandels-KG'deki hisselerini Christian Haub'a satmayı kabul ettiler.

Avukatlar satın alma fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak avukatına göre Christian Haub, kayıp kardeşinin şirket hisseleri için geçen yılın sonunda 1,1 milyar euro teklif vermişti. Denetleme şirketi KPMG, şirket değerini yaklaşık 4 milyar Euro olarak tahmin ediyor.

Karl-Erivan Haub, 2 Mart 1960'da Washington, Tacoma'da doğdu ve Alman-ABD çifte vatandaşıydı.

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