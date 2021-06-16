Ünlü futbolcu Ronaldo'nun hareketi dünyada ses getirmişti! Şirket 4 milyar dolar kaybetti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Euro 2020 basın toplantısında önündeki iki Coca-Cola şişesini kaldırmasının ardından meşrubat devinin hisseleri düşüş yaşadı.

4 milyar dolarlık kayıp veren Coca Cola hisse başına yüzde 1,6 düşüş yaşadı. Coca-Cola'nın hisse fiyatı 56.10 dolardan 55.22 dolara düştü.

NO COMMENT | Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, basın toplantısında sponsor ürün olarak önünde duran Coca-cola şişelerini kenara alıp "su için" çağrısı yaptı#EURO2020 pic.twitter.com/jBwTUuKJ0K — euronews Türkçe (@euronews_tr) June 15, 2021

SU İÇİLMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Ronaldo, Macaristan'la Portekiz'in oynayacağı F Grubu karşılaşmasından önceki basın toplantısında masada önünde duran Coca Cola şişelerini kalmış yerine su koymuştu. Ünlü futbolcu hatta pet şişedeki suyu havaya kaldırarak 'Su' demişti.

Bu sözleriyle gündeme oturan Portekizli futbolcu daha önceden de sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle dikkat çekmişti.

HİSSELER DÜŞTÜ, AÇIKLAMA GELDİ

Coca-Cola'nın hisse fiyatı, Ronaldo'nun hareketinden hemen sonra, yüzde 1.6'lık bir düşüşle 56.10 dolardan 55.22 dolara geriledi. Coca-Cola'nın piyasa değeri 4 milyar dolarlık bir düşüşle 242 milyar dolardan 238 milyar doları gördü.

Euro 2020'nin ana sponsorlarından olan Coca-Cola konuyla ilgili açıklamasında, "Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir" dedi.

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