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Ekonomi
Haber Giriş: 09.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Üniversiteliler için nöbetçi yurt açıldı

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Üniversiteliler için nöbetçi yurt açıldı
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Üniversite öğrencilerinin okula dönmeleri için yapılan hazırlıklar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde nöbetçi yurt sistemine başladıklarını açıkladı.

KAMPÜSLERDE koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alınırken bir yandan da öğrencilerin okula dönebilmeleri için yapılan hazırlıklar hız kazandı. Üniversitelilerin merakla beklediği okula dönüş haberi henüz gelmese de konaklayacakları yerler şimdiden hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin bazı bölümlerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.

HER İLE EN AZ 2 YURT

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Üniversitelerin yüz yüze/ hibrit eğitime geçmesi nedeniyle nöbetçi yurt sistemine geçilmiş, her ilde en az bir kız bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtlar belirlenmiştir” açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en az bir kız, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtların belirlendiği ifade edildi. Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösteren belgeyi il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı. Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi. Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine dikkat ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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