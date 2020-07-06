Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması'nda kazananlar belli oldu

TKYD Başkanı M.Selim Yazıcı, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) altyapısının kullanıldığı bu yarışmanın amacının, üniversite öğrencilerini uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun kullanım yaygınlığını artırmak olduğunu açıklayarak sözlerine şöyle devam etti:



“30 Haziran 2020’de biten yarışmada 10.000 TL tutarındaki büyük ödülü, yarışma sonunda 2.468.720,10 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak en çok getiriyi sağlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansmanı Bölümü öğrencimiz Mehmet Berkay Yılmaz almaya hak kazandı. Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencimiz Bünyamin Dilsiz 2.449.616,81 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak 5.000 TL tutarındaki ikincilik ödülünü, Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencimiz Gökçe Kabay ise 2.390.586,91 TL sanal portföy büyüklüğüne ulaşarak 2.500 TL tutarındaki üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.” Yazıcı, 260 gün süren yarışmada birinci olan yarışmacının yüzde 147, ikinci yarışmacının yüzde 145 ve üçüncü yarışmacının ise yüzde 139 getiri sağladığını belirtti.



Katılımcıların her biri 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçe ile sadece TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarından fon sepetlerini oluşturup, ayda üç kere sepetlerinde gerekli fon değişikliklerini yaparak risklerini dağıtmaya çalıştılar. COVID-19 salgınından sonra ortaya çıkan piyasa koşullarında bu getiriyi portföy çeşitlendirmesi ile sağlayan ilk üç yarışmacıyı tebrik eden Yazıcı, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.



Takasbank Genel Müdür V. ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ve finansal okuryazarlığı destekler nitelikteki “Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması”na Takasbank olarak destek olmaktan gurur duyduklarını ve gelecekte sermaye piyasalarımızın içinde bulunacak bu gençlerimizin yarışmaya olan ilgi ve başarılarını görmenin mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.



TEFAS’ın günlük yatırımcı sayısının günden güne arttığını belirten Gökhan Elibol; TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu ve TEFAS mobil uygulamaları aracığıyla, tüm fonlara ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabildiğini ve karşılaştırılabilir şekilde günlük, aylık, yıllık olarak getiri ve performans analizinin yapılabildiğini ifade etti.. Bunun yanısıra TEFAS Platformu’nda, kurumlar arası transfer maliyetlerine katlanmadan işlemlerin gerçekleştirilebildiğini belirtti.