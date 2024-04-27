Üniversitelere yapay zekâ bölümleri

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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen ‘Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri’ toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 20 farklı üniversitede açılacak yeni programları açıkladı. Özvar, ilki Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 5 Mart’ta düzenlenen toplantıda üniversitelerde 5’i lisans, 12’si önlisans olmak üzere 17 yeni programın açılmasının kararlaştırıldığını söylemişti. İTÜ’de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ise, bu yeni programların açılacağı 20 üniversiteyi duyurarak üniversitelerde açılacak yeni programların toplam sayısının 71 olduğuna dikkat çekti. Dijital gelişmelere paralel olarak ilgili bütün sektörlerde nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çeken Özvar, şunları söyledi:

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BİLİŞİME ÖNCELİK

“Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı dönüşüm süreci ve yapay zekâ başta olmak üzere gelişen yeni teknolojiler, farklı niteliklere sahip bir beşeri sermayeye sahip olmamızı zorunlu hale getirdi.

Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağını karşılamak için yeni lisans ve ön lisans programlarının açılması düşüncesi ağırlık kazandı. Bu programlarının hangi üniversitelerde açılacağına karar verirken halihazırda bilişim temelli programlara sahip üniversitelere öncelik verdik.”

YENİ AÇILACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1) Yapay Zekâ Operatörlüğü

2) Büyük Veri Analistliği

3) Otonom Sistemler Teknikerliği

4) Dijital Dönüşüm Elektroniği

5) Robotik ve Yapay Zekâ

6) Oyun Geliştirme ve Programlama

7) Bulut Bilişim Operatörlüğü

8) İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü

9) Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

10) İnsansız Araç Teknikerliği

11) Ön-yüz Yazılım Geliştirme

12) Arka-yüz Yazılım Geliştirme

YENİ AÇILACAK LİSANS PROGRAMLARI

1) Bilişim Sistemleri Teknolojileri

2) Bilgi Güvenliği Teknolojisi

3) Veri Bilimi ve Analitiği

4) Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

5) Yazılım Geliştirme