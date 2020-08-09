Üniversitede ‘pandemik’ tedbirler: Online gezi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulunda bin 100 akademisyen ve 520 idari kadrosuyla yaklaşık 24 bin öğrenciye hizmet veriyor. Bu yıl 5 bin 955 öğrencinin alınması planlanıyor.

TANITIM DA GEZİ DE ONLINE

Daha önce öğrenciler gruplar halinde üniversiteye gelerek, tercih etmek istedikleri fakülte ve bölümleri geziyor, akademisyenlerden yüz yüze bilgi alıyordu. Ancak pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl online tanıtıma geçildi. Bütün bölümlerle ilgili detaylara öğrenciler üniversitenin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİM PLANI

Rektör Prof. Dr. Akın Levent 2020-2021 Akademik Yılında derslerin yüzde 40’ının uzaktan eğitim, yüzde 60’ının ise karma (hibrit) öğretim ile yürütülmesinin planlandığını belirterek pandemiye karşı aldıkları tedbirleri sürekli güncelleyerek öğrenciler için en güvenli ortamı hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.

“Tercih yapacak öğrencileri üniversitemiz hakkında daha çok bilgi almaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz” diyen Levent “alanında genç ve yetkin akademisyen kadromuz rehberliğinde eğitim öğretim ve araştırma imkânlarımızla lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarından donanımlı bireyler yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.



“HİBRİT MODELİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Pandeminin de etkisiyle dünya genelinde sistem değişikliklerinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr Levent, “Değişimin; gençliğin öğrenme ve kavrama biçimine, algısına, bakış açısına, beklentilerine doğrudan tesir ettiğine şahit oluyoruz.” dedi. Daha çok örgün ve sanal eğitimin harmanlanmasıyla oluşan karma (hibrit) öğrenme modelini yaygın hâle getirmeyi hedeflediklerini de belirten Rektör Levent, “Bu modelle birlikte hem örgün eğitimin hem sanal eğitimin pozitif yanlarından faydalanmak da mümkün olacak. Bu sebeple Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak dijital dönüşüme önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.





