Üniversitede ilaç skandalı ağır cezalık

Yüksek Mahkeme, olaya adı karışan altı doktor ve başeczacı hakkında YÖK’ün öngördüğü "men-i muhakeme" (yargılamama) kararını bozdu. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



171 MİLYARLIK SOYGUN: Rektörlüğün yürüttüğü incelemede, "yapma ilaç" yazımına dayalı "sahte reçete" yolsuzluğu tespit edilmişti. Bazı pratisyen hekimler, başeczacı ve bir eczanenin adının karıştığı yolsuzlukta, 396 sahte reçeteyle üniversitenin üç yılda 171 milyar zarara uğratıldığı belirlenmişti.



YÖK EL KOYMUŞTU: YÖK, üniversitenin ortaya çıkardığı ilaç soygununa, tüm veriler, YÖK Genel Sekreteri Turgut Kılıç’ın eşine ait Selin Eczanesi’ni işaret edince, "kendim denetleyeceğim" diyerek elkoymuş ve inceleme için Kılıç’ın maiyetinde çalışan üç memuru, bilirkişi görevlendirmişti. YÖK, raporla "suç yok" demişti.



KANIT YETERLİ: YÖK Denetleme Kurulu raporunu, yasa gereği ve itiraz üzerine inceleyen Danıştay, kararda, pratisyen hekimler Burhan Uygur, Alev Yücel, Bozkurt Şenler, Semra Ergüler, Filiz Erbil ve başeczacı Olcay Topuzoğlu hakkında "kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın mevcut olduğunun anlaşıldığını" bildirdi. Daire, yedi kişinin Türk Ceza Kanunu’nun, "resmi belgede sahtecilik" suçunu içeren 204. maddesi ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını düzenleyen 257. maddesi gereğince yargılanmalarına karar verdi.



KONTROL MÜMKÜN DEĞİL: Kararda, doktorlar tarafından yazılan reçetelerin kurumun başeczacısı tarafından kontrol edilerek, "Dışarıdan temin edilecek" kaşesi basılmak suretiyle bir eczaneden alınması üzerine düzenlenen tahakkuk evrakını imzalayan İbiş’in, yapma ilaçta kullanılan "Cignolin" adlı kimyasal maddenin yüksek dozlarda yazıldığı konusunu da kapsayacak şekilde kontrol edebilmesinin mümkün görülmediği vurgulandı. ANKARA



Erkan İbiş yargılanmayacak



DANIŞTAY, Ankara Üniversitesi’ndeki ilaç skandalıyla ilgili iddiaların açığa çıkarılması ve soruşturma açılması girişiminde bulunduğu halde YÖK’ün soruşturma kapsamına aldığı eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Erkan İbiş hakkındaki "yargılamama" kararını onadı.