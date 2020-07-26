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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Üniversite öğrencilerine yeni staj dönemi

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Üniversite öğrencilerine yeni staj dönemi
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, koronavirüs nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan öğrenciler için yeni bir formül buldu.

3 Ağustos tarihinine kadar Yetenek Kapısı Platformu’ndan staj yapmak için başvuru yapacak öğrenciler online staj imkanından yararlanacak.

TORPİL OLMAYACAK

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Bakanlıklar, ilgili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerle yapılan işbirliği sayesinde üniversite öğrencileri staj yapmak için torpil bulmak zorunda kalmayacak. Bu kapsamda, üniversite son sınıfta staj yapacak olan öğrenciler bundan sonra sadece Yetenek Kapısı Platformu’na başvuru yapacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzuna girmeye hak kazanan öğrenciler tek tek değerlendirilecek. Havuza girmeye hak kazanan öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, ihtiyacına göre staj teklifi gönderebilecek.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, projeyi şu sözlerle anlattı: “Üniversite öğrencilerinin stajları ile ilgili paradigma değişikliğine gidiyoruz. Staj seferberliği ile öğrenciler şirket şirket ve kurum kurum gezmeyecek. Başvuru yaptıktan sonra seferberliğe dahil olan kurumlar öğrencilere staj teklifi gönderecek. Öğrenciler de kendilerine uygun stajı seçebilecekler. Zorunlu stajı olmayan öğrenciler de staj seferberliğinden yararlanabilecek.”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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