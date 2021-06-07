Uniswap Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Unı Ne Demek? Kripto Para Uniswap Coin Nasıl Alınır?

Etheryum kripto parası ile entegreli olarak çalışmaktadır. Uniswap yüklü hacmi olan kripto paralar arasında yer alıyor.

Uniswap Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

DeFi projeleri ile birlikte projesi olan kripto paralardan sadece bir tanesidir. Uniswap kripto parasının herhangi bir merkezi de bulunmamaktadır. Bu coinin şuanda bir yöneticisi de yoktur. Akıllı sözleşmeler eşliğinde çalışan kripto paralardan bir tanesidir. Uniswap ayrıca ERC 20 uyumlu olan coinlerden birisidir. Uniswap kripto parası 2 kasım 2018 yılında piyasaya girmiştir. İlk kez üreticisi ise Hayaden Adams olmuştur. İşlem hacmi yüksek olan coinlerden olan Uniswap pek çok yatırımcısı bulunmaktadır.

Tam olarak piyasa değeri 3 milyon dolar olarak biliniyor. Uniswap takas işlemlerinde de kullanılmaktadır. Blockhain teknolojisi ile korunan bu kripto para en güvenilir kripto para birimlerinden bir tanesidir. Zamanında Siemens firmasında çalışmış olan eski mühendislerden olan Hayden Adams tarafından yazılan bir kripto paradır. Fakat şuan Hayden Adams tarafından yönetilmemektedir. Uniswap merkezi olmayan finans protokolü olarak da bilinmektedir.

UNI Ne Demek?

UNI demek Uniswap kripto parasının kısaltılmış halidir. Kısaca UNI coin olarak da adlandıranlar vardır. Kripto para dünyasında UNI şeklinde kısaltılmış halini almıştır.

Kripto Para Uniswap Nasıl Alınır?

Kripto para uniswap satın almak istiyorsanız hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı olan, kripto para alışverişini mümkün kılan siteler bulunmaktadır. Bu sitelere öncelikle üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sitelerden bir tanesini seçtikten sonra ilk olarak KYC doğrulaması yani kimlik doğrulaması yapmalısınız. KYC yani kimlik doğrulaması yapabilmek için ise kimliğin ön yüzü ve arka yüzünü çekmiş olmanız gerekiyor. Ayrıca bazı siteler bununla da kalmayıp kullanıcılardan selfie isteyebilmektedirler. Bu şekilde KYC doğrulamasını başarılı bir şekilde yapmalısınız. Eğer KYC doğrulaması yaparken herhangi bir eksiklik var ise, o zaman üyelik gerçekleştiremeyebilirsiniz.

KYC doğrulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirip siteye üye olduktan sonra hemen üst tarafta borsa seçeneğini ve piyasa seçeneğini göreceksiniz. Piyasa seçeneğine tıklıyoruz ve burada bir sürü altcoin listelenecektir. Burada uniswap alt coinini buluyoruz. Aramak ile uğraşmak istemiyorsanız, arama kısmına direkt olarak "uniswap" yazarak da aratabilirsiniz. Arattıktan sonra UNI şeklinde yazan coine tıklıyoruz. Bir takım burada seçenekler vardır. Bu seçeneklerden al ve sat seçeneklerini göreceksiniz. Öncelikle al ve sat işlemini gerçekleştirmeden hesabımızda yeterli derecede nakit olduğuna emin olmamız gerekiyor. Hesabımıza bunun için ilk olarak havale ya da EFT seçeneklerini kullanarak para atma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Eğer henüz hesabınıza para atmadıysanız yatırım seçeneklerine gelerek buradan iban bilisini edinin. İban bilgisini edindikten sonra buraya minimum 10 TL olmak üzere para gönderebilirsiniz. Bankacılık üzerinden para gönderdikten sonra yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde hesabınıza para geçecektir. Hesabınıza para geçtiğinden emin olduktan sonra uniswap altcoin seçeneğine tekrardan gelerek buradan alt ve sat yapabiliriz. Al seçeneğine tıklayarak piyasayı seçiyoruz. Piyasa da güncel olarak sol tarafta Uniswap değeri devamlı olarak güncellenmektedir. Buradan bir tanesini seçtikten sonra tutar yerine almamız istediğimiz kadar miktarı giriyoruz. Al butonuna tıkladıktan sonra başarılı ibaresi çıkana kadar bekledikten sonra satın alma işlemini bitiriyoruz.

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