Uniswap coin nedir?

Uniswap, ERC-20 tokenlerinin gözetim dışı ticaretini sunan , Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir değişim protokolüdür . İlk sürümü (Uniswap v1) Kasım 2018'den beri (DevCon 4'te piyasaya sürülüyor), ikinci sürümü (Uniswap v2) ise Mayıs 2020'de piyasaya sürüldü.

Uniswap'te kullanıcılar, herhangi bir merkezi aracıya güvenmeden jetonları takas edebilir , ücret kazanmak için bir havuza jeton ekleyebilir veya bir jeton listeleyebilir . Tüm etkileşimler doğrudan zincir üzerinde yapıldığından ve dolayısıyla gaz ücretlerine mal olduğundan, Uniswap Ethereum kamu ağında en önemli gaz katkısı oldu ve yazım tarihi itibariyle en yaygın kullanılan merkezi olmayan uygulama haline geldi.

UNİSWAP COİN NEDİR?

Uniswap, Automated Market Maker (AMM) adı verilen benzersiz bir sistem üzerine kurulmuştur. Özünde likidite, iki ERC-20 tokeninden oluşan havuzlar tarafından yaratılır. Likidite tedarikinin bir ödülü olarak taraflar (Likidite Sağlayıcıları veya LP'ler), bireyler token takas ettiğinde ortaya çıkan takas ücretlerini toplar. Uniswap v2'de takas ücretleri , teorik olarak işlem gören miktarın % 0,30'u olarak belirlenir . Toplanan ücretler havuz rezervine tahsis edilir. Protokol anahtarı açıldığında, UNI sahipleri her takasın% 0,05'ini toplarken , LP'lerin ödülü % 0,25'e düşecektir .

İlk AMM olmamasına rağmen, Uniswap otomatik pazar yapıcı protokollerinin büyümesini popüler hale getirerek , büyük ölçüde denetlenmiş açık kaynak sözleşmelerine dayanan SushiSwap gibi rakip protokollerin oluşturulmasına yol açtı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara