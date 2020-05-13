Umman'dan Kovid-19 ve petrol fiyatlarındaki düşüşle mücadele için ek tasarruf önlemleri

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Maliye Bakanlığı, nisan ayının ortalarındaki kesintilere ek olarak bakanlıkların ve hükümet birimlerinin bütçelerinin azaltılmasıyla ilgili mali genelge yayımladı. Genelgeye göre 2020 yılında tüm sivil, askeri ve güvenlik birimleri için onaylanan bütçede yüzde 5'lik ek kesinti gerçekleştirilecek. Geçen ay uygulamaya konulan yüzde 5'lik kesinti hesaba katıldığında bütçede toplam yüzde 10 tasarrufa gidilecek.

Devlet birimleri tarafından kiralanan mülklerin kirasının en az yüzde 10 düşürülmesi için mülk sahipleriyle müzakere edilmesi öngörülen genelgede ayrıca zaruri olmayan tüm kutlama ve faaliyelerin durdurulması maddesi yer aldı. Bakanlık, harcamalarda finansal tasarruf sağlanması ve bütçe açığının azaltılmasını hedefleyen bu uygulamaların, Kovid-19 salgının ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin yol açtığı olumsuz etkilerle mücadele çerçevesinde alındığını belirtti.

Umman Maliye Bakanlığı geçen ay, 2020 bütçesinde kamu harcamalarının 500 milyon riyal (yaklaşık 1,301 milyar dolar) düşürülmesi amacıyla 13 mali genelge yayımlamıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Kovid-19 nedeniyle küresel ekonomideki toplam kaybın 9 trilyon doları bulacağını öngörmüştü. Dünya genelinde bazı ülkeler salgının devlet bütçesindeki etkilerinin gölgesinde kamu harcamalarında kesintiye yöneldi.