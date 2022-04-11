Uluslararası yatırımlara destek hamlesi

Haberin Devamı

Beykent Üniversitesi’nin İSTKA desteğiyle yürüttüğü proje ile uluslararası girişimcilerin Türkiye’de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorlük hizmetleri sağlanacak. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteklediği Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul projesinin çalışmalarına başlandı. Beykent Üniversitesi’nin yürüttüğü proje ile Levent’te Uluslararası İstanbul Girişimcilik Merkezi kurulacak. Girişimciler, ofis tahsisinden yasal adres sağlanmasına; eğitim ve mentorluk hizmetlerinden iş geliştirme, networking vb. faaliyetlerine kadar bütün süreçlerde destek alabilecek. Projeden, Türkiye’de ikamet eden ve inovasyon tabanlı iş yapma kapasitesine sahip uluslararası girişimciler ve girişimci adayları, öğrenciler, İstanbul’daki girişimcilere yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, yatırım grupları, melek yatırım ağları, girişim sermayesi fonları faydalanacak. Proje süresince 10 farklı uluslararası işbirliği geliştirilmesi, 100 uluslararası girişimin İstanbul’da kurulması hedefleniyor.