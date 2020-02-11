Uluslararası yatırımcılar, yenilenebilir enerji fırsatları için İstanbul'a geliyor

Uluslararası 29 şirketin üst düzey yöneticileri ve bölge ülkelerin bakanları, yenilenebilir enerjideki bölgesel iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere İstanbul'da bir araya gelecek.



Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye’de, Orta Asya’da, Kafkaslar’da ve Batı Balkanlar’da Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler", Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ev sahipliğinde 13 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Konferansta Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlar’daki ülkelerin bölgesel enerji politikaları ele alınırken, mevcut siyasi, hukuki düzenleme eğilimleri, yatırım ortamı, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu ve teknolojik yenilikler görünümü konuları da tartışılacak.

Konferans, "Potansiyeli Değerlendirmek: Bölgede Yenilenebilir Enerjinin Görünümü", "Sübvansiyonsuz Yenilenebilir Enerjiye Geçiş", "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu", "Yeni Nesil Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yeni Teknolojilerin Rolü" ve "Bölgesel Yenilenebilir Enerji Gelişmeleri" başlıklı 5 farklı oturumdan oluşacak.



Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ile 29 uluslararası enerji şirketinin üst düzey yöneticilerinin iştirak edeceği konferansa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölge ülkelerin ilgili bakanları da katılacak.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKABET ARTIYOR



Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi İklim ve İleri Teknolojiden Sorumlu Direktör Vekili Direktör Vekili David Livingston, Türkiye’de ve geniş Avrasya Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarında rekabetin artışının gelecek yıllarda enerji ticaretini, yasal düzenleme modellerini hatta jeopolitik ilişkileri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.



Yeni piyasa gelişmelerinin Avrasya bölgesinde politika ve altyapı görünümünü nasıl yeniden şekillendireceğini düşünmek için çok uygun bir zaman olduğunu kaydeden Livingston, "Bu konferansla ve önümüzdeki dönemde Atlantic Council ve EBRD bu büyük değişikliklere cevap veren yeni enerji politikalarının ve piyasalarının değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.



EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Avrasya Enerji Direktörü Aida Sitdikova da devletler, özel sektör ve uluslararası kalkınma ajanslarının düşük karbonlu ekonomilere geçiş sürecinde birbirleri için çok önemli paydaşlar olduğunu belirterek, "Bu konferansta önümüzdeki dönemde bölgede ve çevre ülkelerde sürdürülebilir enerji sektörünün geliştirilmesi için yapılacak ortak çalışmalar için zemin oluşturacak.” ifadelerini kullandı.