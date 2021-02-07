Uluslararası şirketler İstanbul’da buluşuyor

Dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul’da tutacak. 11’inci Boğaziçi Zirvesi’nin teması ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ olarak belirlendi. Zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, Türkiye’nin salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını ifade etti.

YABANCI YATIRIMCI

Özgencil, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak. Küresel anlamda tüm kuralların yeniden yazılacağı bir salgını yaşıyoruz.”. Son10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul’da ağırlayan ve bunu yaparken de Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olan bir oluşum olduklarını ifade eden Özgencil, “Pandemi hem ülkemiz hem de insanlık adına çalışmamıza engel değil. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle, aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi’nde ele alacak. Hedefimiz İstanbul’u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak. Bir diğer hedefimiz ise, Boğaziçi Zirvesi’ni uluslararası saygın bir düşünce kuruluşu olarak geliştirmek” diye konuştu.