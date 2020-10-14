Uluslararası Meyve Suyu Birliği’ne ilk Türk başkan yardımcısı

Kurulduğu 1949 yılından bu yana bölgesel ve küresel sektör analizleri, araştırmaları ve kararları ile meyve suyu sektörüne yön veren en köklü organizasyonlardan biri olan IFU (International Fruit and Vegetable Juice Association - Uluslararası Meyve ve Sebze Suyu Birliği)’nun yönetim kuruluna MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman, Başkan Yardımcısı olarak seçildi. MEYED’in de Güney Doğu Avrupa ve Asya temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer aldığı birliğin yönetimine ilk kez bir Türk başkan yardımcısının seçilmesi hem Türkiye’nin hem de MEYED’in uluslararası arenadaki etkinliğini artırmak üzere büyük bir adım oldu.

Demir Şarman, konuyla ilgili: “Bu yeni görevimi Türk meyve suyu sektörü açısından stratejik bir başarı olarak değerlendiriyorum. Türk üreticilerinin küresel pazarlarda yıldan yıla artan etkinliklerini devam ettirerek, dünyanın en yüksek kalite standartlarına sahip üreticiler arasında olduğumuzu daha yüksek sesle vurgulayacağız. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte yeniden şekillenen küresel tedarik zincirleri içinde ülkemizin ihracat payını daha da artıracağımıza içtenlikle inanıyorum” dedi.

1949 yılında kurulan IFU, meyve suyu sektöründe söz sahibi olan 77 ülkeden 200’den fazla üyesiyle bu alandaki en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyor. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan IFU, 1953 yılında gerçekleştirdiği ilk uluslararası etkinliğinden bugüne 67 yıldır etkinliklerine aralıksız devam ediyor. 1997 yılında IFU’ya üye olan MEYED, IFU’nun organizasyonlarını takip ederek, alınan kararları, sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri Türk meyve suyu sektörüne taşıyor. Aynı şekilde kongrelerde Türk meyve suyunun geldiği seviyeyi de ortaya koyarak sektörün dünyaya tanıtımını yapan MEYED, IFU’nun çalışmalarını sadece takip etmekle kalmıyor, bu çalışmalara katkılarda bulunuyor.