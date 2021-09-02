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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 11:10 | Son Güncelleme:

Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin 2021 büyüme tahmininde yeni revizyonlara gitti

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Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin 2021 büyüme tahmininde yeni revizyonlara gitti

Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor büyüme gösterirken, uluslararası kuruluşlar, ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yeni revizyonlar gerçekleştirdi. Moody's, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi kuruluşlar, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde pozitif güncellemelere gitti.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydederken, ülke ekonomisine ilişkin 2021 büyüme tahminlerinde yeni revizyonlar art arda geldi.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkatleri çeken Türkiye ekonomisi, toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü bir şekilde sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme gösterdi. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.

Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.

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MOODY'S, TÜRKİYE'NİN 2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 6'YA YÜKSELTTİ

Uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerlemenin etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçirdi.

Bu kuruluşlardan biri olan Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini belirtti.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisi ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret eden Moody's, sıkılaşan finansal şartlar, bu yılki kredi büyümesinin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiğini kaydetti.

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

ABD'Lİ YATIRIM BANKALARINDAN DA YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR GELDİ

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu.

Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

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