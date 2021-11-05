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HABERLEREkonomi Haberleri

Uluslararası kuruluşlar tahmini yükseltti

#Büyüme Beklentisi#EBRD#Moody’S
Uluslararası kuruluşlar tahmini yükseltti

Türkiye'nin yıl sonu büyüme beklentisiyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlardan yükseltme geldi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre EBRD’nin faaliyette olduğu tüm bölgelerde 2021 yıl sonu büyümesinin yüzde 5.5, 2022 yıl sonu büyümesinin ise yüzde 3.8 olması bekleniyor.

Raporda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5.5’ten yüzde 9.0’a yükseltildi. EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin salgının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1.8 büyüdüğünü hatırlatarak, “Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti” dedi. Kelly değerlendirmesine şöyle devam etti: “Türkiye’nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye olan 3.5’e geri döneceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomi toparlanırken, salgın kısıtlamaları kaldırılırken, bu yıl ekonomik aktivitenin gücü hem iç hem de dış talepten kaynaklanıyor. Gelecek yıl için daha düşük olan büyüme tahminimiz ise salgın sonrası normale dönüş beklentimizi yansıtıyor.”

Moody’s Kasım 2021 raporunda da Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 9.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3.6’dan yüzde 4.8’e çıkarıldı.

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#Büyüme Beklentisi#EBRD#Moody’S

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