Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesiyle küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından olan, dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden konseyin yönetim kuruluna seçildi.



Türkiye temsilciliğini 1991'den beri Sarkuysan'ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.



"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"



Açıklamada yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslanpay, işlenmiş bakırın kullanım oranının hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün arttığını bildirdi.



Arslanpay, "Bakır, yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım." açıklamasında bulundu.

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