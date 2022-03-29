Uluslararası arenada 18 ödül kazandı

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Banka, 2022 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri kapsamında 14 kategoride ödüle layık görüldü. MENA Ödülleri’nde Uzaktan Müşteri Edinimi uygulamasıyla ‘En Değerli Servis’ kategorisinde altın Stevie alan VakıfBank, ‘Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon’ kategorisinde gümüş, ‘Ürün İnovasyonunda Başarı’ kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu. Banka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan #işinebak videosu ile ‘Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon’ ve ‘Halkla İlişkiler Videosunda İnovasyon’ kategorilerinde altın ödüle hak kazandı. VakıfBank’ın altın ödül kazandığı diğer ürün ve kategoriler Mirriad Projesi ile ‘En İnovatif Ürün Yerleştirme’, Görüntülü Çağrı Merkezinde İşaret Dili Kullanımı ile ‘Müşteri Memnuniyetinde İnovatif Başarı’ ve 2020 Entegre Raporu ile ‘Entegre Raporlamada İnovasyon’ oldu. Ayrıca yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov ile VAI Bilişsel Hizmetleri de kategorilerinde bronz ödül aldı. VakıfBank Spor Kulübü’nün Instagram hesabında gerçekleşen interaktif voleybol oyunu VolleyInsta, 2 kategoride altın ödül kazandı. VakıfBanklı sporcuların kız çocuklarını asla pes etmemeye ve hep güçlü olmaya davet ettiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özel videosu ise ‘Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Banka, Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 4 ödül kazandı.