Ulusal Faktoring, halka arz oluyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Trajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
Vodafone Parkta herkesin gözünden kaçtı Penaltıda Ersin...Vodafone Park'ta herkesin gözünden kaçtı! Penaltıda Ersin...#Beşiktaş Galatasaray
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
Bahçeli: Kavala, Sorosun kuryesi, Gezinin kışkırtıcısıdırBahçeli: Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır#MHP
‘Mülki idare hayatında bir devrim’ diyerek açıkladı: Her birini yapana kadar canım çıkmaktadır‘Mülki idare hayatında bir devrim’ diyerek açıkladı: Her birini yapana kadar canım çıkmaktadır#İçişleri Bakanı
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Oxford açıkladı... Asıl hedef belli olduAşı karşıtlarının argümanı çöktü! Oxford açıkladı... Asıl hedef belli oldu#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor 1 ay uzatılmıştı... Son gün 1 KasımMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 ay uzatılmıştı... Son gün 1 Kasım#Yapılandırma
NASAdan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyorNASA'dan heyecanlandıran paylaşım... Kara deliğin etrafında dönüyor!#NASA
Uzmanlar duyurdu: Sıradışı... Koronavirüse karşı akrep zehriUzmanlar duyurdu: Sıradışı... Koronavirüse karşı akrep zehri! #Koronavirüs
Güneş görmüyor, penceresi neredeyse yok İşte doğa manzaralı diye kiralık ilanı verilen evGüneş görmüyor, penceresi neredeyse yok! İşte 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verilen ev#Kadıköy
Avukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı Hırsızın kimliği şoke ettiAvukat dedektif gibi iz sürüp yakaladı! Hırsızın kimliği şoke etti#İzmir
Bende diskalkuli var'Bende diskalkuli var'#Beren Saat
PKKda derin çatlak 680 terörist isyan etti: TSKnın karşısına çıkamadılarPKK'da derin çatlak! 680 terörist isyan etti: TSK'nın karşısına çıkamadılar#PKK
Sergen Yalçın, Fatih Terimle ne konuştuklarını açıkladıSergen Yalçın, Fatih Terim'le ne konuştuklarını açıkladı#Beşiktaş
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLEREkonomi Haberleri

Ulusal Faktoring, halka arz oluyor

#Halka Arz#Ulusal Faktoring#KOBİ
Ulusal Faktoring, halka arz oluyor

Ulusal Faktoring’in sermayesinin yüzde 30,71’ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları, SPK onayıyla halka arz olacak. Hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Haberin Devamı

Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring’in paylarının halka arzı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde yirmi altı aracı kurumun katıldığı konsorsiyum ile halka arzda 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71’ine denk gelen payların halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Ulusal Faktoring, 4 – 5 Kasım Tarihleri Arasında Talep Toplayacak

Payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l’ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29’una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

“Halka Arz Gelirini KOBİ’leri Desteklemek İçin Kullanacağız”

Haberin Devamı

KOBİ’lere yönelik uzmanlıkları ve yapay zekâ destekli algoritmaları sayesinde kredi değerlendirme açısından bir adım önde olduklarını belirten Ulusal Faktoring Genel Müdürü İzak Koenka; “Faktoring sektöründe 20 yılı geride bıraktık. Sektörde müşteri adedi önde gelen firmalardan biriyiz. 2021 yılının ilk altı ayında faktoring ciromuz 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrasında hizmet verdiğimiz çerçeveyi daha da büyütüp daha güçlü bir sermaye yapısı ile KOBİ’lerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Halka Arz#Ulusal Faktoring#KOBİ

BAKMADAN GEÇME!

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!

2021nin en değerli markaları açıklandı Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

2021'nin en değerli markaları açıklandı! Devler sıralamasında birinci bakın hangisi

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!