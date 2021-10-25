Uludağ’da gözler Rus ve Ukraynalı turistlerde

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Uludağ’a turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Murat Saraçoğlu, “Uludağ, sadece Türkiye’nin değil; dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık’tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene kar geç indi. 12 Ocak’tan sonra yağmaya başladı. Fakat buna rağmen Uludağ’da doluluk oranı rekor kırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep gördü. Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan turistlerimiz geldi. Bu sene sezon biraz daha erken başlayabilirse, rekoru tekrar egale etmiş olacağız. Bununla ilgili de yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Uludağ pazarının en iyi müşterileri olan Ruslar, Ukraynalılar ile ve yeni pazar olan Hindistan ve Güney Amerika ülkelerinde çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

‘4 MEVSİM ULUDAĞ’

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Yazın da Uludağ’daki turizmi arttırmayı planladıklarını belirten Saraçoğlu, “Uludağ’ın sadece kış turizmi için değil, her mevsimde turist çekmesi için ‘4 Mevsim Uludağ’ başlıklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Bursa’daki kamu kurumları Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizmci paydaşlarımızla birlikte Uludağ’ı kamp, karavan, doğa turizmi ve günübirlik konaklamaların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü insanlar metropollerde yoruluyor. En büyük avantajımız; Uludağ ve Bursa’nın, İzmir, İstanbul ve Ankara üçgeninin tam ortasında yer alması. Yazın Antalya ve sahil şeridi ağırlıklı olarak Rus turistlerden oluşmakta. Kışın, Bursa ve Uludağ’ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.