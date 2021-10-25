Uludağ’da gözler Rus ve Ukraynalı turistlerde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Her şeyi değiştiren hamle Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... Uyurgezer gibi...Her şeyi değiştiren hamle! Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... "Uyurgezer gibi..."#Fenerbahçe
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucizeTekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucize#Emine Arslan
Maktuller farklı sorular aynı Akıllara Şule Çeti getirdiMaktuller farklı sorular aynı! Akıllara Şule Çet'i getirdi#Gamze Açar
Pereiranın kahrolduğu an Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...Pereira'nın kahrolduğu an! Ekranlara yansımamıştı, hiç böyle görmediniz...#Fenerbahçe
İran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyorİran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyor#Sınır
Kabinede gündem 10 büyükelçiKabinede gündem 10 büyükelçi#Büyükelçi
Ocakbaşında zor mesai Ayarı tutturmak hiç de kolay değil...Ocakbaşında zor mesai! Ayarı tutturmak hiç de kolay değil...#Ocakbaşı
Çocukları bekleyen büyük tehlike... Ebeveynler dikkat Sakın izletmeyinÇocukları bekleyen büyük tehlike... Ebeveynler dikkat! Sakın izletmeyin#Squid Game
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
Şiddete sıfır tolerans dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi"Şiddete sıfır tolerans" dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLEREkonomi Haberleri

Uludağ’da gözler Rus ve Ukraynalı turistlerde

#Uludağ#Kış Turizmi#Turist
Uludağ’da gözler Rus ve Ukraynalı turistlerde

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sezon öncesi hazırlıklar başladı. Rusya ve Ukrayna’dan yüksek talepler olduğunu belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, “Kışın, Bursa ve Uludağ’ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Uludağ’a turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Murat Saraçoğlu, “Uludağ, sadece Türkiye’nin değil; dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık’tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene kar geç indi. 12 Ocak’tan sonra yağmaya başladı. Fakat buna rağmen Uludağ’da doluluk oranı rekor kırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep gördü. Özellikle Rusya ve Ukrayna’dan turistlerimiz geldi. Bu sene sezon biraz daha erken başlayabilirse, rekoru tekrar egale etmiş olacağız. Bununla ilgili de yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Uludağ pazarının en iyi müşterileri olan Ruslar, Ukraynalılar ile ve yeni pazar olan Hindistan ve Güney Amerika ülkelerinde çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

‘4 MEVSİM ULUDAĞ’

Haberin Devamı

Yazın da Uludağ’daki turizmi arttırmayı planladıklarını belirten Saraçoğlu, “Uludağ’ın sadece kış turizmi için değil, her mevsimde turist çekmesi için ‘4 Mevsim Uludağ’ başlıklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Bursa’daki kamu kurumları Büyükşehir Belediyesi ve diğer turizmci paydaşlarımızla birlikte Uludağ’ı kamp, karavan, doğa turizmi ve günübirlik konaklamaların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü insanlar metropollerde yoruluyor. En büyük avantajımız; Uludağ ve Bursa’nın, İzmir, İstanbul ve Ankara üçgeninin tam ortasında yer alması. Yazın Antalya ve sahil şeridi ağırlıklı olarak Rus turistlerden oluşmakta. Kışın, Bursa ve Uludağ’ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uludağ#Kış Turizmi#Turist

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!