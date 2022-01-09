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Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

#Uludağ#Bursa#Kış Tatili
Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu. Hem kayak pistleri hem de oteller, günübirlik tatilcilerle dolup taştı.

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17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı olmaması rağmen Uludağ'da, bu hafta sonu da günübirlik tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancılar, pistlerde yoğunluk oluşturarak kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

'KAYAK YAPMAYI DÜŞE KALKA ÖĞRENDİK'

Günübirlik tur ile İstanbul'dan geldiğini söyleyen Selin Gündoğan, "Çok güzel eğleniyoruz, her şey çok güzel gidiyor. Yoğunluk olarak da gayet iyi görünüyor. Biz çok eğleniyoruz. Çıkın, çıkın gelin. Uludağ'a ilk kez geldim. Her şey çok güzel. Biraz üşüyoruz, o da normal. Az önce kayak yapmayı denedim. Yere düştüm, bir daha denemeyi düşünmüyorum" dedi.

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Semra Aydemir de "İstanbul’dan günübirlik olarak geldik. İlk kez geldim ve çok sevdim. Kayak yapmayı düşe kalka öğrendik. Daha doğrusu öğrenemedik. Düşe kalka kayıyoruz, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

Her yıl 2 ya da 3 kez Uludağ'a geldiğini belirten "Yasin Can Erdem "Kaymak için burayı tercih ediyoruz. Çok zevkli. Doğası ve ortamı gereği çok güzel bulduğumuz bir yer. Pandemi döneminde insanlar çok bunaldı. Bunaldığı için de insanlar kendilerini böyle turistik yerlere atıyor. Biz de o yüzden Uludağ'ı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

'HAVA ÇOK SOĞUK, DONUYORUM'

Alanya'dan hafta sonu tatili için Uludağ'a gelen Şeyma Şahin ise "İlk defa geliyorum. Burası çok güzel, çok eğlenceli ama biraz zor. Düşe kalka kayıyoruz. İlk defa kayak yapmayı deniyorum. Hava çok soğuk. Alanya asla böyle değil, donuyorum. Yaz turizmine alışık olduğum için, buraya hiç alışık değilim. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ama yine de çok sevdim ve her zaman gelmek istiyorum" dedi. Hemşire olduğunu söyleyen Sedat Şeker de İstanbul’dan geliyorum. Hemşireyim. Fırsat bulduk, kaçtık. Gayet eğlenceli, güzel. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanları olarak zor ve sıkıntılı günler geçirdik" dedi.

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Uludağ günübirlik tatilcilerle doldu

JANDARMADAN KAYAK PİSTİNDE DEVRİYE

Jandarma ekipleri de Uludağ'daki tedbirlerini sürdürüyor. Tatilciler, hem pandemi kurallarına uymaları hem de kaybolmamaları için sık sık uyarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kayak pistinde kar motorlarıyla sürekli devriye geziyor. Milli park gişelerinden itibaren ise kış lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin verilmiyor.

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